Trzeci bieg zakończył się remisem. Najszybszy był Bartosz Zmarzlik, ale ostatni Anders Thomsen, który bezskutecznie gonił Damiana Pawliczaka i Mateja Zagara. W następnym wyścigu upadek na pierwszym łuku zaliczył Nile Tufft. Wyścig został powtórzony w pełnym składzie, gdyż zanim upadł Tufft, sędzia zarządził przerwanie go po nierównym starcie. Finalnie czwarta gonitwa to drugi tego dnia triumf Falubazu 5:1.

Po pierwszej serii przewaga gospodarzy wzrosła do ośmiu punktów, co dało możliwość trenerowi Stali do zastosowania rezerwy taktycznej. Stanisław Chomski z niej skorzystał i za Karczmarza przed taśmę wysłał Zmarzlika. Jego partnerem był Vaculik. Teoretycznie najlepsza para Stali przegrała jednak 2:4 z Dudkiem i Pawliczakiem i Falubaz wygrywał już 20:10, a Stal nadal była bez drużynowego zwycięstwa.

Gorzowianie przełamali swą niemoc w szóstym wyścigu po wygranej 5:1 Thomsena i Woźniaka nad Zagarem i Ragusem. Po remisie w kolejnym biegu na półmetku zawodów Falubaz prowadził 24:18.

Po drugiej konserwacji toru z rezerwy taktycznej za Karczmarza pojechał rozpędzający się na dobre Thomsen, który wraz z Vaculikiem objechali 5:1 Zagara z Tufftem. Gorzowianie przegrywali tylko 23:25.

Dziewiąta odsłona derbowych zmagań to następny cios żużlowców w żółto-niebieskich kevlarach. Duet Thomsen/Woźniak pokonał podwójnie Frickea i Protasiewicza i Stal pierwszy raz tej niedzieli wyszła na prowadzenie, a po wygranej w 10. biegu Zmarzlika z Jasińskim 4:2 nad Dudkiem i Pawliczakiem było 28:32.

11. bieg to kontynuacja zwycięskiej passy przyjezdnych i kolejny słaby występ Protasiewicza, który wraz z Pawliczakiem przegrał z Woźniakiem i Karczmarzem 1:5 i Stal wygrywała 37:29.

12. Wyścig to wygrana Falubazu 4:2. „Trójkę” zgarnął Dudek, drugi był Thomasen, a trzeci Ragus przed Pytlewskim. Fazę zasadniczą meczu Zmarzlik do spółki z Vaculikiem zakończyli jednak zwycięstwem 5:1 nad Frickem i Zagarem i praktycznie przy stanie 34:44 przypieczętowali triumf swojego zespołu w całym meczu.

14. wyścig Dudek z Kvechem (zastąpił Protasiewicza) wygrali 4:2 z Vaculikiem i Woźniakiem i zmniejszyli nieco rozmiary porażki swojej drużyny. Na koniec Zmarzlik i Thomsen pokonali rywali 4:2. Tym razem Dudek był drugi. Stal wygrała w Zielonej Górze pewnie 50:40.

Stal utrzymała miano jedynej niepokonanej drużyny w tym sezonie i była lepsza od Falubazu w prestiżowych derbach Ziemi Lubuskiej.

Seniorska formacja Stali miała problemy jedynie na początku. Po spasowaniu swoich maszyn do nawierzchni zielonogórskiego owalu Bartosz Zmarzlik, Anders Thomsen, Szymon Woźniak i Martin Vaculik, jechali już na swoim poziomie i ich postawa przesądziła o sukcesie gorzowskiego teamu.

Lubuskie derby odbyły się po raz 101. Żużlowcy z Gorzowa wygrywali je 56 razy, a zielonogórscy – 39. Sześć pojedynków kończyło się remisami.

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Moje Bermudy Stal Gorzów 40:50

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: Patryk Dudek 16 (3,3,2,3,3,2), Max Fricke 7 (3,2,1,1,0), Fabian Ragus 4 (3,0,1), Nile Tufft 4 (2,2,0), Damian Pawliczak 4 (2,1,0,1), Matej Zagar 3 (1,1,1,0,-), Piotr Protasiewicz 1 (0,1,0,0,-), Jan Kvech 1 (1)

Moje Bermudy Stal Gorzów: Bartosz Zmarzlik 17 (3,2,3,3,3,3), Anders Thomsen 12 (0,3,3,3,2,1), Szymon Woźniak 9 (2,2,2,3,0), Martin Vaculik 7 (1,0,2,2,2), Rafał Karczmarz 3 (1,-,-,2), Wiktor Jasiński 1 (t,0,0,1), Kamil Pytlewski 1 (1,-,0)

Najlepszy czas dnia uzyskał w 3. wyścigu Bartosz Zmarzlik – 59,39 s

Sędzia: Paweł Słupski (Lublin)

Mecz bez udziału publiczności.

Wyniki meczów 5. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław 38:52

Pozostałe mecze kolejki

2021-05-21:

Motor Lublin - eWinner Apator Toruń (18.00)

ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno (20.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Moje Bermudy Stal Gorzów 4 4 0 0 202-158 8 +44

2. Motor Lublin 4 3 0 1 185-175 6 +10

3. eWinner Apator Toruń 4 2 0 2 188-172 4 +16

4. Betard Sparta Wrocław 4 2 0 2 185-174 4 +11

5. Fogo Unia Leszno 3 2 0 1 138-132 4 +6

6. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 5 1 0 4 215-235 2 -20

7. Eltrox Włókniarz Częstochowa 4 1 0 3 169-191 2 -22

8. ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 4 1 0 3 157-202 2 -45

Mecze w następnej kolejce

2021-05-15:

Fogo Unia Leszno - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra (16.00)

ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Motor Lublin (21.00)

2021-05-16:

eWinner Apator Toruń - Eltrox Włókniarz Częstochowa (16.30)

Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów (19.15)