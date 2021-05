W pierwszym biegu Mateusz Tonder i Matej Zagar dobrze wystartowali i wysforowali się na czoło stawki. Potem jednak Daniel Bewley i Artem Łaguta minęli Słoweńca, a po chwili Bewlej poradził sobie także z Tonderem i Sparta wygrała 4:2. W wyścigu juniorów było 5:1 dla wrocławian. Michał Curzytek i Przemysław Liszka byli znacznie szybsi od Fabiana Ragusa i Nile'a Tuffta.

Po zroszeniu toru, w trzeciej gonitwie prawdziwym majstersztykiem popisali się Gleb Czugunow i Maciej Janowski, którzy na ostatniej prostej przed metą minęli Patryka Dudka i dali swojej drużynie pięć punktów. Ostatni był Piotr Protasiwicz. Sparta wygrywała już 14:4.

Na zakończenie pierwszej serii startów był trzeci z rzędu komplet wrocławian. Jadący parą wrocławianie - Liszka asekurowany przez Taia Woffindena - nie dali się rozdzielić Maxowi Fricke, Tufft jedynie asystował pozostałym. Goście mieli już 14 punktów przewagi.

Po kosmetyce twardego tego dnia toru w Zielonej Górze, sytuacja nie uległa zmianie. Goście nadal byli "w gazie". Woffinden i Bewley od startu do mety jechali na czele przed Protasiewiczem i całkowicie pogubionym Zagarem. To było czwarte z rzędu zwycięstwo Sparty w stosunku 5 do 1. Zaraz potem goście wygrali 4:2 - Łagutę i Czugunowa rozdzielił Dudek, a czwarty był Ragus.

W 7. wyścigu było 3:3 i popisowy atak Janowskiego, który po słabszym starcie z ostatniej pozycji wyprzedził Frickea i Tondera, za nimi do kreski dojechał Curzytek. Na półmetku zawodów Sparta prowadziła 31:11, a gospodarze do tego momentu nie wygrali żadnego biegu zarówno drużynowo, jak i indywidualnie.

Drugą część meczu wrocławianie otworzyli zwycięstwem 4:2. Punkty parze Bewley/Woffinden zdołał odebrać Dudek. Z kolei Tufft zanotował trzecie zero. 9. bieg przyniósł drugi remis i pierwsze indywidualne zwycięstwo żużlowca zespołu gospodarzy, a był nim Mateusz Tonder, który pokonał Łagutę i Czugunowa. Fricke szukał okazji na nawiązanie walki z wrocławską parą, ale był zbyt wolny.

W 10. biegu trener Falubazu Piotr Żyto wymienił Zagara na Kvecha. Czech był ostatni, ale wygrał Protasiewicz i ściganie zakończyło się remisem. Sparta wygrywała 41:19, a to już oznaczało jej zwycięstwo w Zielonej Górze.

Następna gonitwa potwierdziła, że goście znakomicie czują się na zielonogórskim torze. O ile Łaguta był pierwszy od startu, to Woffinden popisał się skuteczną jazdą na dystansie. Najpierw wyprzedził Tondera, a przed metą minął Protasiewicza. Potem wygrał Tonder przed rywalami z Wrocławia i w meczu było 23:49. Na koniec fazy zasadniczej Spartanie potwierdzili swoją moc. Bewley z Janowskim pokonali Protasiewicza i Dudka 5:1.

14. bieg Sparta wygrała 4:2, a na koniec niedzielnego ścigania przypieczętowała swój sukces siódmym tego dnia zwycięstwem 5:1. Mecz zakończył porażką Falubazu aż 27:63.

O dyspozycji wrocławian świadczą ich zdobycze punktowe i wynik końcowy tego meczu. Sparta praktycznie nie miała słabych ogniw. Do tego zespół prowadzony przez Dariusza Śledzia błyskawicznie spasował motocykle do warunków torowych. W ekipie Falubazu było zupełnie odwrotnie. Stawić czoła rywalom starali się Mateusz Tonder, Patryk Dudek i Piotr Protasiewicz, ale jedynie chwilami byli w stanie im zagrozić.

Pierwszą część rundy zasadniczej ekstraligi Falubaz Zielona Góra kończy na ostatnim miejscu z bilansem zwycięstwa i sześciu porażek. Sparta Wrocław była znacznie skuteczniejsza, wygrywała pięć razy i dwa razy zjeżdżała z toru pokonana.

Na inaugurację rundy rewanżowej Betard Sparta Wrocław 4 czerwca zmierzy się na własnym torze z GKM-em Grudziądz, a Falubaz Zielona Góra 6 czerwca podejmie Apatora Toruń.

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław 27:63

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: Mateusz Tonder 9 (2,1,3,0,3,0), Piotr Protasiewicz 7 (0,1,3,1,1,1), Max Fricke 5 (1,2,0,-,2), Patryk Dudek 5 (1,2,2,0,0), Fabian Ragus 1 (1,0,0), Matej Zagar 0 (0,0,-,-), Nile Tufft 0 (0,0,0), Jan Kvech 0 (0)

Betard Sparta Wrocław: Daniel Bewley 14 (3,2,3,3,3), Tai Woffinden 11 (2,3,1,2,3), Maciej Janowski 11 (2,3,2,2,2), Artem Łaguta 9 (1,3,2,3), Gleb Czugunow 8 (3,1,1,2,1), Przemysław Liszka 6 (2,3,1), Michał Curzytek 4 (3,0,1)

Najlepszy czas dnia uzyskał w 13. wyścigu Daniel Bewley – 64,22 s.

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: 3,5 tys.

Wyniki meczów 7. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2021-05-28:

Moje Bermudy Stal Gorzów - eWinner Apator Toruń 50:40

Eltrox Włókniarz Częstochowa - ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 54:36

2021-05-30:

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław 27:63

Pozostałe mecze kolejki

2021-05-31:

Motor Lublin - Fogo Unia Leszno (19.00)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Betard Sparta Wrocław 7 5 0 2 347-282 10 +65

2. Moje Bermudy Stal Gorzów 7 5 0 2 334-296 10 +38

3. Motor Lublin 6 4 1 1 281-259 9 +22

4. Fogo Unia Leszno 6 4 0 2 286-254 8 +32

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 7 4 0 3 318-312 8 +6

6. eWinner Apator Toruń 7 2 0 5 308-322 4 -14

7. ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 7 1 1 5 277-352 3 -75

8. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 7 1 0 6 278-352 2 -74

Mecze w następnej kolejce

2021-06-04:

Betard Sparta Wrocław - ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz (18.00)

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin (20.30)

2021-06-06:

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - eWinner Apator Toruń (16.30)

Moje Bermudy Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno (19.15)