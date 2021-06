Po biegu dodatkowym drugie miejsce zajął Janusz Kołodziej z Unii Leszno, a trzecie Paweł Przedpełski z Apatora Toruń.

Zawody były wyrównane, a losy zwycięstwa ważyły się do ostatniej serii wyścigów. Przed nią głównym faworytem był Przedpełski z dorobkiem 11 punktów. Żużlowiec Apatora w 18. biegu dotknął jednak taśmy i został wykluczony. To otworzyło drogę do zwycięstwa dwukrotnemu mistrzowi świata - Zmarzlikowi.

Losy kolejnych miejsc na podium musiał rozstrzygnąć bieg dodatkowy, gdyż po pięciu startach po 11 punktów zgromadzili Kołodziej i Przedpełski. Dogrywka zakończyła się zwycięstwem tego pierwszego.