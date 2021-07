Do fazy półfinałowej Maciej Janowski awansował z czwartej pozycji, ale pole startowe w swoim biegu wybierał jako drugi. Miało to o tyle znaczenie, że pola wewnętrzne były zdecydowanie lepsze od pozostałych. Potwierdził to półfinał Janowskiego, który po walce na dystansie wyprzedził zwycięzcę fazy zasadniczej i prowadzącego od początku tego biegu Łagutę, startującego z pierwszego pola.

Na półfinale, podobnie jak w piątek, udział w zawodach zakończył Bartosz Zmarzlik. Ze startu świetnie wyszedł Rosjanin Emil Sajfutdinow, a Zmarzlika wyniosło pod bandę. Wtedy przy krawężniku wcisnął się przed Polaka Lindgren i drugiego miejsca nie oddał do mety.

Po niezłym początku przejście na tory zewnętrzne nie przyniosło punktów obchodzącemu w niedzielę 37. urodziny Krzysztofowi Kasprzakowi, który turniej na praskiej Markecie zakończył na 13. pozycji.

Prowadzenie w klasyfikacji po dwóch turniejach utrzymał Janowski – 38 pkt. Sześć mniej mają Łaguta i Sajfutdinow.

Kolejne zawody cyklu Grand Prix zaplanowano we Wrocławiu (30 i 31 lipca), Lublinie (6 i 7 sierpnia), w szwedzkiej Malilli (14 sierpnia), rosyjskim Togliatti (28 sierpnia) i duńskim Vojens (11 września). Zakończenie i wielki finał w Toruniu (1 i 2 października).