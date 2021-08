Kubera na dwie rundy, które odbyły się w Lublinie otrzymał od organizatorów dziką kartę. Zawodnik miejscowego Motoru w pełni wykorzystał swoją szansę i znajomość toru, bez problemu awansując do finałów zarówno piątkowych, jak i sobotnich zawodów. Ostatecznie w pierwszych z nich zajął drugie miejsce, ustępując tylko Bartoszowi Zmarzlikowi, a dzień później stanął na najniższym stopniu podium, po przegranej z Artiomem Łagutą i Zmarzlikiem.

Reklama

Kubera za kontuzjowanego Vaculika

Reprezentant Polski będzie miał kolejną okazję, by pokazać, na co go stać. Żużlowiec Motoru Lublin wystartuje bowiem w sobotę w Grand Prix Szwecji. Wszystko za sprawą kontuzjowanego Słowaka, Martina Vaculika, który po operacji złamanego obojczyka ma przerwę od startów. Co prawda Kubera jest dopiero trzecim rezerwowym cyklu indywidualnych mistrzostw świata, ale będący przed nim w kolejce żużlowcy także nie mogą wystartować w Malilli.

Aleksandr Łoktajew z powodu ograniczeń sanitarnych na Ukrainie nie jest w stanie w tak krótkim czasie załatwić wszelkich formalności wizowych, by móc wjechać do Szwecji. Drugi na liście, Australijczyk Jaimon Lidsey, po upadku w meczu 2. ligi żużlowej pomiędzy zespołami z Daugavpils i Rawicza, jest mocno poobijany. Dodatkowo u zawodnika stwierdzono wstrząs mózgu, co także wykluczyło go ze startu w Malilli.

Tak otworzyła się droga do startu w szwedzkiej Grand Prix dla Kubery, który otrzymał od organizatorów powołanie na te zawody. Początek ścigania w Malilli w sobotę o godz. 19.00.

Lista startowa GP Szwecji po wylosowaniu kolejności: 1. Oliver Berntzon (Szwecja), 2. Dominik Kubera (Polska), 3. Pontus Aspgren (Szwecja), 4. Leon Madsen (Dania), 5. Tai Woffinden (W.Brytania), 6. Krzysztof Kasprzak (Polska), 7. Artiom Łaguta (Rosja), 8. Maciej Janowski (Polska), 9. Matej Zagar (Słowenia), 10. Fredrik Lindgren (Szwecja), 11. Jason Doyle (Australia), 12. Max Fricke (Australia), 13. Bartosz Zmarzlik (Polska), 14. Emil Sajfutdinow (Rosja), 15. Robert Lambert (W.Brytania), 16. Anders Thomsen (Dania), 17. Kim Nilsson (Szwecja), 18. Joel Andersson (Szwecja).