Spotkanie rozpoczęło się od wygranej 4:2 gości. Zwyciężył Robert Lambert, przed Martinem Vaculikiem. Punkt wywalczył Patryk Dudek, a ostatni był Szymon Woźniak. Ściganie juniorów zakończyło się tym samym wynikiem, tyle że na korzyść Stali i było 6:6.

W trzeciej odsłonie spotkania kibice byli świadkami pierwszego remisu i drugiej tego dnia „trójki” dla gości. Najszybszy był Emil Sajfutdinow, którego bezskutecznie ścigali Anders Thomsen i Wiktor Jasiński. Stawkę zamknął Wiktor Lampart.

Pierwsza seria zakończyła się kolejnym remisem i indywidualnym zwycięstwem żużlowca z Torunia, tym razem Pawła Przedpełskiego. Dwa kolejne miejsca zajęli Oskarowie Fajfer i Pluch, bez punktu zjechał do boksu Lewandowski. Było widać, że żużlowcy z Torunia mieli dobrze dobrane ustawienia sprzętu do nawierzchni gorzowskiego toru.

Po jego równaniu Stal pokonała rywali 4:2 i pierwszy raz objęła prowadzenie. Pierwszy był Vaculik, drugi Lambert, a za nim do mety dojechał Jasiński. Przedpełski, który w poprzednim biegu był poza zasięgiem rywali zajął ostatnie miejsce. Riposta gości była błyskawiczna. W 6. wyścigu Dudek z Lampartem pokonali 4:2 Thomsena i Stojanowskiego i na tablicy wyników było 18:18.

Krótko po starcie 7. bieg został on przerwany po tym, jak Sajfutdinow niegroźnie przewrócił się na pierwszym łuku. Arbiter go wykluczył z powtórki. W niej osamotniony Mateusz Affelt był bez szans w starciu z Woźniakiem i Fajferem. Stal pierwszy raz tego dnia wygrała podwójnie i wróciła na prowadzenie.

W 8. biegu błysnął Pluch. Junior Stali był szybszy od Lamberta i Przedpełskiego. Nieoczekiwanie ostatni był jednak Thomsen i ściganie zakończyło się remisem. Następna gonitwę Apator wygrał 4:2 i jego strata zmalała do dwóch punktów (28:26). Trójkę zainkasował Lampart.

10. odsłona piątkowego meczu zakończyła się wynikiem 3:3. Bezkonkurencyjny był w nim Sajfutdinow, który nie dał szans Vaculikowi i Jasińskiemu.

W 11. biegu Dudek i Przedpełski od startu byli znacznie szybsi od Woźniaka i Palucha jadącego za Jasińskiego. Zwycięstwo 5:1 oznaczało objęcie prowadzenia przez zespół z Torunia. Na krótko, bo potem Stal wygrała 4:2 i w meczu był remis 36:36.

Na koniec fazy zasadniczej zawodów był biegowy remis i losy meczu miały rozstrzygnąć się w wyścigach nominowanych.

14. bieg został przerwany po tym, jak na drugim łuku upadł Przedpełski, z którym o drugą pozycję walczył Thomsen. Sędzia uznał, że atak Duńczyka był czysty i wykluczył zawodnika Apatora. Do powtórki ze strony gości wyjechał osamotniony Lambert i po walce z Thomsenem i Fajferem zrobił wszystko co mógł, gdyż zwyciężył i było 42:42.

W ostatnim biegu upadek zanotował na pierwszym łuku Woźniak. W powtórzonym wyścigu w pełnej obsadzie był remis 3:3. Wygrał Woźniak przed zagraniczną parą z Torunia. Ostatnie miejsce zajął Vaculik. Mecz zakończył się remisem 45:45.

Choć Stal jechała u siebie, to goście odnieśli w tym spotkaniu dziewięć indywidualnych zwycięstw biegowych. W tej sytuacji trudno powiedzieć, by zespół z Gorzowa miał tego dnia atut własnego toru. Liderzy Apatoru jechali równiej od rywali i ich zespół był bliski zwycięstwa.

Ekipa z Torunia inkasując dwa punkty (za remis i bonusowy) w Gorzowie zapewniła sobie piąte miejsce po fazie zasadniczej. Stal też nie może być niepocieszona, gdyż punkt za remis dał jej pewność, że będzie trzecia.

ebut.pl Stal Gorzów - For Nature Solutions Apator Toruń 45:45

Pierwszy mecz Apator wygrał 47:43 i to on zainkasował punkt bonusowy za dwumecz

ebut.pl Stal Gorzów: Martin Vaculik 10 (2,3,2,3,0), Szymon Woźniak 9 (0,3,2,1,3), Oskar Paluch 7 (3,1,3,0), Oskar Fajfer 7 (2,2,0,1,2), Anders Thomsen 7 (2,2,0,2,1), Wiktor Jasiński 3 (1,1,1,-), Jakub Stojanowski 2 (1,0,1)

For Nature Solutions Apator Toruń: Emil Sajfutdinow 10 (3,w,3,3,1), Robert Lambert 10 (3,2,2,0,3), Patryk Dudek 10 (1,3,1,3,2), Wiktor Lampart 6 (0,1,3,2), Paweł Przedpełski 6 (3,0,1,2,w), Krzysztof Lewandowski 2 (2,0,0), Mateusz Affelt 1 (0,1,0)

Najlepszy czas dnia: w 3. biegu Emil Sajfutdinow – 59,05 s

Sędzia: Paweł Słupski (Lublin)

Widzów: 10 553

autor: Marcin Rynkiewicz