Donald Trump wszedł do klatki. Gala UFC w Białym Domu
dzisiaj, 11:01
Gala UFC Freedom 250 przejdzie do historii. Pierwszy raz zawodnicy mieszanych sztuk walki mieli okazję walczyć w Białym Domu. Impreza zorganizowana została z okazji z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydent USA na chwilę też pojawił się w klatce, która była areną zmagań fighterów.
1/9Donald Trump wszedł do klatki. Gala UFC w Białym Domu
PAP/EPA/EVAN VUCCI / POOL
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Źródło dziennik.pl