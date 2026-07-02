Andrzej Bargiel z historycznym wyczynem! Skialpinista jako pierwszy zjechał na nartach z Nanga Parbat – Comarch oficjalnym sponsorem wyprawy

Historyczny wyczyn

Po wcześniejszych zjazdach z Broad Peaku, K2, Gaszerbrumu I i Gaszerbrumu II – czyni go to pierwszym człowiekiem, który tego dokonał. Oficjalnym sponsorem wyprawy w ramach projektu HIC SUNT LEONES jest firma Comarch.

To właśnie na Nanga Parbat znajduje się ściana Rupal, powszechnie uznawana za najwyższą ścianę górską na świecie. Wznosi się ona na około 4600 metrów od podnóża aż po wierzchołek.

Wyjątkowe przedsięwzięcie w Pakistanie to kolejny rozdział autorskiego projektu Andrzeja Bargiela – HIC SUNT LEONES. Historyczny sukces pokazał, że to, co wydaje się niemożliwe, często jest kwestią odpowiedniej strategii i perfekcyjnego przygotowania.

Technologia, emocje i biznes

Firma Comarch, jako Oficjalny Sponsor wyprawy Nanga Parbat Ski Challenge, z dumą wspierała Andrzeja Bargiela na każdym etapie tej ekstremalnej drogi.

To, czego dokonuje Andrzej, za każdym razem robi na mnie ogromne wrażenie. Zjazd z Nanga Parbat to osiągnięcie, które wymagało nie tylko wyjątkowych umiejętności, ale też odwagi, pokory i konsekwencji. Tym bardziej cieszę się, że jako Comarch możemy być częścią tej drogi i wspierać Andrzeja w realizacji tak pięknych celów. Wierzę, że takie historie inspirują nie tylko ludzi gór, ale każdego, kto mierzy się z własnymi wyzwaniami i chce przesuwać granice swoich możliwości - również w biznesie – powiedział CEO Comarch Jarosław Mikos.

Dla Comarch to partnerstwo wykracza poza ramy tradycyjnego sponsoringu – to unikalna fuzja innowacji, biznesu i czystych emocji. Wierzymy, że przełamywanie barier w górach wysokich wymaga tych samych fundamentów co w świecie technologii.