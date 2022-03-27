Holandia - Dania 4:2 (3:1)
Bramki: dla Holandii - Steven Bergwijn (16, 71), Nathan Ake (29), Memphis Depay (38-karny); dla Danii - Jannik Vestergaard (20), Christian Eriksen (48)
Sędzia: Lawrence Visser (Belgia)
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Holandia - Dania 4:2 (3:1)
Bramki: dla Holandii - Steven Bergwijn (16, 71), Nathan Ake (29), Memphis Depay (38-karny); dla Danii - Jannik Vestergaard (20), Christian Eriksen (48)
Sędzia: Lawrence Visser (Belgia)
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