Raków Częstochowa - Lech Poznań 2:2 (1:0).
Bramki: 1:0 Marcin Cebula (14., karny), 2:0 Sebastian Musiolik (48.), 2:1 Joao Amaral (57.), 2:2 Mikael Ishak (73., karny).
Żółte kartki: Raków Częstochowa: Marko Poletanović, Tomas Petrasek, Mateusz Wdowiak; Lech Poznań - Pedro Tiba, Mikael Ishak, Barry Douglas.
Sędzia: Szymon Marciniak (Płock).
Widzów: 5 200.
Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Fran Tudor, Andrzej Niewulis, Milan Rundic (29. Tomas Petrasek) - Wiktor Długosz (78. Daniel Szelągowski), Marko Poletanovic (78. Igor Sapała), Walerian Gwilia, Patryk Kun - Marcin Cebula (39. Mateusz Wdowiak), Fabio Sturgeon, Sebastian Musiolik (78. Alexandre Guedes).
Lech Poznań: Mickey van der Hart - Alan Czerwiński (46. Joel Pereira), Bartosz Salamon, Lubomir Satka, Barry Douglas - Adriel Ba Loua (70. Michał Skóraś), Radosław Murawski (46. Joao Amaral), Jesper Karlstroem, Pedro Tiba (70. Nika Kwekweskiri), Jakub Kamiński (80. Dani Ramirez) - Mikael Ishak.
Hit ekstraklasy na remis. Raków nie utrzymał prowadzenia [WYNIKI I TABELA]
Raków Częstochowa - Lech Poznań 2:2 (1:0).