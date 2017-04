Spawa dotyczy niedawnych komentarzy Zbigniewa Bońka w stosunku do Karoliny Hytrek-Prosieckej, dyrektor do spraw komunikacji w ekstraklasie. Sternik polskiej piłki na Twitterze napisał: Bez przesady, ja gdy z Piechocińskim rozmawiamy o piłce to nam baba niepotrzebna.

@hytrekprosiecka bez przesady,ja gdy z @Piechocinski rozmawiamy o pilce to nam baba niepotrzebna 😄😄😄😂😂👍🏻👍🏻 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 20 marca 2017

Wpis "Zibiego" bardzo oburzył internautów, ale jak się okazuje nie tylko ich. Przedstawiciele FARE uznali, że nie wolno przejść nad tym do porządku dziennego i donieśli na Bońka do UEFA - informują "Sportowe Fakty"

Prezes PZPN wyjaśniał, że był to tylko niewybredny żart, ale jak widać prawdopodobnie będzie musiał się z niego grubo tłumaczyć.