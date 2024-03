Probierz we wrześniu przejął ster w kadrze po zwolnionym Fernando Santosie. "Spartaczonej" roboty po Portugalczyku nie dał rady naprawić i uratować eliminacji do mistrzostw Europy w Niemczech. Były trener Cracovii i jego podopieczni awans na Euro 2024 wywalczyli dopiero w barażach. W ich finale w Cardiff po rzutach karnych pokonali Walię.

Renard ma zająć miejsce Probierza po Euro 2024

Przed Probierzem i reprezentacją Polski finały ME. W czerwcu w fazie grupowej nasi piłkarze kolejno zmierzą się z Holandią, Austrią i Francją. Już teraz eksperci mówią, że tylko cud może dać nam awans do pucharowej części turnieju w Niemczech.

Według "L'Equipe" po Euro 2024 może dojść do zmiany na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Francuski dziennik wskazał konkretnego kandydata, po którego sięgnie PZPN.

Choć kontrakt Probierza obowiązuje do końca eliminacji do mistrzostw świata 2026, to "L'Equipe" twierdzi, że po turnieju w Niemczech jego miejsce może zająć Herve Renard.

Renard już raz był łączony z reprezentacją Polski

Francuz jest dobrze znany polskim kibicom. Na mundialu w Katarze prowadził reprezentację Arabii Saudyjskiej i był wymieniany w gronie kandydatów następców Czesława Michniewicza. Ostatecznie wtedy wybór Cezarego Kuleszy padł na Fernando Santosa, ale jak donosi "L'Equipe" temat pracy Renarda z biało-czerwonymi wciąż jest aktualny.

55-letni szkoleniowiec obecnie pełni role selekcjonera kobiecej reprezentacji Francji. Wiadomo już jednak, że po igrzyskach olimpijskich w Paryżu Renard ustąpi z zajmowanego stanowiska. Jak sam podkreśla jego kolejnym celem praca z męską drużyną narodową jakiegoś kraju i awans z nią na mundial w 2026 roku.

Francuskie media połączyły "kropki" i wyszło im, że kolejnym przystankiem w zawodowej karierze Renarda może być Polska. "L'Equipe wskazuje jednak, że potencjalnych chętnych do zatrudnienia 55-letniego trenera jest więcej. W tym gronie wymienia się też jeszcze Kamerun, Koreę Południową, Nigerię oraz Maroko.