Kulesza rozmawiał z Brzęczkiem i Bjelicą

Po rozstaniu z Probierzem prezes PZPN powiedział, że nazwisko nowego selekcjonera poznamy za kilka tygodni. Cezary Kulesza podobno nie marnuje czasu i według doniesień mediów już spotkał się dwoma kandydatami.

Jak poinformował serwis "Gol24.pl", szef polskiej piłki rozmawiał z Jerzym Brzęczkiem i Nenadem Bjelicą. Według "Sport.pl" teraz Kulesza planuje spotkać się z Maciejem Skorżą.

Urban faworytem mediów

Faworytem ekspertów i dziennikarzy do zajęcia miejsca po Probierzu jest Jan Urban. Jednak były trener Górnika Zabrze podobno nie jest wymarzonym wyborem dla Kuleszy. Prezes PZPN chce postawić na kogoś, kto słynie z twardej ręki i silnego charakteru, a Urban do takich szkoleniowców nie należy.

Niemiec zgłosił gotowość do pracy z reprezentacją Polski

Jeden z kandydatów sam zgłosił swoją gotowość do pracy z polską kadrą. Jak donosi serwis "Gol24.pl" swoje usługi oferuje Winfried Schaefer. Niemiec aktualnie jest dyrektorem technicznym w piłkarskiej federacji Ghany. Wcześniej prowadził m.in.: Karlsruher, VfB Stuttgart, Tennis Borussię Berlin, reprezentację Kamerunu, Tajlandii i Jamajki.

Dziwią mnie wasze słabe wyniki w ostatnich latach, bo macie ogromny potencjał, a także piłkarzy grających w czołowych ligach świata - powiedział w rozmowie z "Gol24.pl" Schaefer.

Schaefer wie, jak dogadać się z Lewandowskim

75-letni Niemiec zapewnia, że poradziłby sobie z najlepszym polskim piłkarzem. Robert Lewandowski nie należy do piłkarzy trudnych do prowadzenia. On chce wygrywać, odnosić sukcesy, strzelać gole, jest bardzo ambitny. Gdyby miał jakiś problem z kolegami, organizuje się spotkanie, rozmawia i tyle. Żadna tajemnica, dialog to podstawa - wyjaśnił Schaefer.