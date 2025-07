Diaz strzelił dla Liverpoolu 41. goli

Diaz był zawodnikiem Liverpoolu od 2022 roku. W sezonie 2024/25 strzelił 17 goli w 50 meczach we wszystkich rozgrywkach, zapewniając klubowi tytuł mistrza Premier League. W sumie wystąpił w 148 meczach, strzelił 41 bramek, miał 23 asysty.

Reklama

Od dziś jestem częścią tej wspaniałej rodziny, moim celem jest zdobycie wszystkich możliwych tytułów - powiedział Diaz po hiszpańsku w wiadomości wideo opublikowanej na profilu Bayernu w mediach społecznościowych.

Trzeci najwyższy transfer w historii Bayernu

Kolumbijczyk dołączył do Liverpoolu z Porto za kwotę 45 milionów euro. Zastąpił wtedy Senegalczyka Sadio Mane, który trafił do Bayernu. W trakcie gry na Anfield Diaz wywalczył tytuł mistrza kraju, zdobył Puchar Anglii i dwa Puchary Ligi Angielskiej. To trzeci najwyższy transfer Bayernu w historii. Drożsi byli jedynie Brytyjczyk Harry Kane i Francuz Lucas Hernandez.