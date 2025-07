Anisimova młodsza od Świątek o trzy miesiące

Świątek i Anisimovą w rankingu WTA dzieli ledwie osiem pozycji na korzyść Polki. Tenisistki są rówieśniczkami. Amerykanka jest młodsza równo trzy miesiące i jeszcze nie obchodziła 24. urodzin. Z tego względu miały ze sobą styczność już w wieku juniorskim, m.in. w 2016 roku Świątek wygrała z nią w spotkaniu finałowym Fed Cup, a biało-czerwone triumfowały w rozgrywkach po zwycięstwie 2:1.

Świątek może zgarnąć trzecią lewą Wielkiego Szlema

Świątek walczy o szósty wielkoszlemowy tytuł, choć pierwszy w Londynie. W 2020 roku oraz latach 2022-24 była najlepsza w paryskim French Open, a w 2022 roku triumfowała również w US Open. Wimbledon może być zatem już trzecią lewą Wielkiego Szlema, jaka padnie jej łupem.

Z kolei Anisimova urodzona we Freehold w stanie New Jersey, a mieszkająca na stałe w Miami, której rodzice w 1998 roku wyemigrowali do USA z Rosji (ojciec Konstantin zmarł w 2019 na atak serca), zadebiutuje na tym poziomie rywalizacji w imprezach tej rangi. Dotychczas jej najlepszym osiągnięciem był półfinał French Open w 2019 roku, w którym nie sprostała późniejszej triumfatorce Ashleigh Barty.

Świątek sukcesami Anisimovą bije na głowę

Świątek 4 kwietnia 2022 zadebiutowała jako liderka światowego rankingu i łącznie spędziła 125 tygodni na jego czele. Obecnie jest czwarta, a w przypadku zwycięstwa w finale przesunie się na trzecią pozycję. Amerykanka po dobrych wynikach na trawie w londyńskim Queen's Clubie i Berlinie, odpowiednio: finał i ćwierćfinał, w notowaniu z 30 czerwca, ostatnim przed Wimbledonem, zameldowała się na najwyższym w karierze 12. miejscu. Po Wimbledonie po raz pierwszy wskoczy do czołowej "10" - na siódmą bądź, w razie zwycięstwa, piątą lokatę.

Rozdająca w światowym tenisie karty od kilku lat Świątek łącznie wygrała 22 turnieje, m.in. WTA Finals w 2023 roku. Natomiast Anisimova ma trzy tytuły, z których najbardziej prestiżowy jest tegoroczny z Dauhy, a trzykrotnie w finale musiała uznać wyższość przeciwniczek.

Świątek na korcie zarobiła dużo więcej od Anisimovej

Różnica w sukcesach znajduje odzwierciedlenie w dochodach z gry obu zawodniczek - do rozpoczęcia zmagań na kortach All England Lawn Tennis and Crocquet Club Świątek według oficjalnego zestawienia WTA zarobiła 36 473 498 dolarów, a Anisimova niemal 30 mln mniej - 6 545 206. Pojedynek Świątek z Anisimovą w finale Wimbledonu rozpocznie się w sobotę o godz. 17 czasu polskiego.