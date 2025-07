Świątek zna się z Piastrim z Instagrama

Pytanie jednej z dziennikarek wywołało uśmiech na twarzy Świątek. Polka nie robiła żadnej tajemnicy ze swojej znajomości z Piastrim. Szczerze opowiedziała o relacji z kierowcą Formuły 1. Znamy się tylko z Instagrama. Wiem, że mi kibicuje. Po jednym z turniejów napisał do mnie, że mi kibicuje, więc ja robię to samo. Wydaje się fajnym facetem, więc dlaczego nie? - wyjaśniła nasza tenisistka.

Reklama

Świątek wie, co się dzieje w Formule 1

Świątek śledzi rywalizację w Formule 1. Nie ogląda wszystkich wyścigów, ale doskonale orientuje się w tym sporcie. Nie oglądam każdego wyścigu, ale zazwyczaj wiem, kiedy dzieje się coś interesującego. Wydaje mi się, że teraz trudno nie śledzić Formuły 1, bo ten sport, jeżeli chodzi o PR, jest na tak wysokim poziomie, że wszyscy wiedzą, co się w nim dzieje. Z pewnością wyścigi F1 to fajna rozrywka i świetnie się to ogląda - podkreśliła 24-latka z Raszyna.

Świątek kontra Tauson o kolejną rundę Wimbledonu

Rozstawiona z numerem ósmym na Wimbledonie Świątek w sobotę pewnie pokonała Amerykankę Danielle Collins 6:2, 6:3. Jej kolejną rywalką w Londynie będzie Clara Tauson. Polka z Dunką zmierzy się po raz drugi. Wygrała z 29. obecnie w rankingu dwa lata młodszą rywalką w 2022 roku w Indian Wells. Najlepszy wynik Świątek w Wimbledonie to ćwierćfinał, który osiągnęła w 2023 roku. W poprzedniej edycji odpadła właśnie w trzeciej rundzie.