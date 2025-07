Majchrzak wrócił na Wimbledon po trzech latach przerwy

Majchrzak wrócił na korty All England Club po trzech latach przerwy. Wcześniej grał na trawie w Londynie w 2019 i 2022 roku, w obu przypadkach zakończył zmagania na pierwszej rundzie. 29-letni tenisista po raz drugi w karierze awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Poprzednio dwa mecze w Wielkim Szlemie wygrał w US Open 2019.

Francuz albo Chilijczyk kolejnym rywalem Majchrzaka

Majchrzak w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu pokonał rozstawionego z numerem 32. Włocha Matteo Berrettiniego 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3. Kolejnym rywalem zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego będzie w piątek Francuz Arthur Rinderknech albo Chilijczyk Cristian Garin.

Majchrzak jedynym Polakiem na Wimbledonie

Majchrzak, obecnie 109. na liście ATP, jest jedynym z Polaków, który przystąpił do rywalizacji w singlu mężczyzn. Tuż przed rozpoczęciem turnieju z powodu problemów zdrowotnych wycofał się Hubert Hurkacz.