Wieteska po 21. minutach opuścił murawę
Wieteska, który na sezon 2025/26 został wypożyczony do beniaminka ligi tureckiej z włoskiego Cagliari, urazu nabawił się w 21. minucie gry i musiał opuścić boisko. Jak poinformował klub z Izmitu we wtorek, 28-letni polski obrońca przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, które wykazało „całkowite zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie”.
Wieteska wiosnę spędził w Grecji
Wieteska w przeszłości grał m.in. w Legii Warszawa, Górniku Zabrze, francuskim Clermont Foot, skąd w sierpniu 2023 trafił do Cagliari. Ostatnią wiosnę spędził na wypożyczeniu do PAOK Saloniki. W reprezentacji Polski rozegrał sześć spotkań, ostatnio w marcu w eliminacjach mistrzostw świata z Maltą (2:0).
Linetty pójdzie w ślady Wieteski
Wszystko wskazuje na to, że zawodnikiem tureckiego klubu zostanie wkrótce Karol Linetty, który latem - po wygaśnięciu umowy - odszedł z Torino FC. 30-letni pomocnik doszedł do porozumienia z Kocaelisporem ws. kontraktu indywidualnego, który podpisze po przejściu testów medycznych.
