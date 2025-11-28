Świątek nie tylko na korcie rywalizuje z Sabalenką i Gauff

Świątek wygrała w 2025, jako pierwsza Polka w historii, turniej wielkoszlemowy w Wimbledonie. 24-letnia tenisistka z Raszyna zajmuje drugie miejsce rankingu WTA, za Białorusinką Aryną Sabalenką, która także znalazła się na liście zgłoszonych. Wśród nich nie zabrakło także okupującej trzecią lokatę Amerykanki Coco Gauff.

Reklama

Zwolińska zapisała się w historii mistrzostw świata

Zwolińska, wicemistrzyni igrzysk w Paryżu w 2024 roku w slalomie kajakowym, z tegorocznych mistrzostw świata w australijskim Penrith przywiozła dwa złote medale (C-1 oraz K-1) oraz brązowy w kajakowym crossie. Polka została tym samym pierwszą zawodniczką w historii, która w jednym czempionacie globu zdobyła medale w trzech różnych konkurencjach.

Dziennikarze wybiorą najlepszych sportowców

Plebiscyt, w którym głosują dziennikarze prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych oraz fotoreporterzy zrzeszeni w 170 narodowych klubach świata, organizowany jest w czterech kategoriach: najlepsi sportowcy - kobieta i mężczyzna, najlepsza impreza sportowa roku oraz najlepiej zorganizowana impreza, jeśli chodzi o warunki pracy żurnalistów.

AIPS powstało w czasie igrzysk VIII olimpiady w Paryżu w 1924 roku, a wśród jego założycieli nie zabrakło Polaków. Termin nadsyłania propozycji upływa 29 grudnia.