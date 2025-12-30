Najlepszy mecz Ziółkowskiego w Serie A

Ziółkowski do Romy trafił pod koniec sierpnia. Początki w nowej drużynie nie były dla niego udane. Grał mało, a za swoje występy często był krytykowany. Jednak z upływem czasu 20-latek coraz częściej pojawiał się na boisku, a jego forma zaczęła rosnąć.

W poniedziałkowy wieczór były legionista był pewnym punktem Romy w pojedynku z Genoą. Ziółkowski zaliczył swój najlepszy mecz w Serie A. Polak zanotował wiele przechwytów i skutecznie przerywał akcje rywali. Po spotkaniu był chwalony przez włoskie media i tamtejszych ekspertów.

Ziółkowski "wypracował" gola koledze

Ziółkowski miał swój udział przy pierwszym golu dla gospodarzy. Reprezentacyjny obrońca przerwał akcję rywali, a jednocześnie otworzył swojemu koledze drogę do bramki przeciwników. Argentyńczyk Matias Soule w 14. min otrzymał prostopadłe podanie, wbiegł w pole karne i pokonał bramkarza Daniele Sommarivę.

Roma do przerwy strzeliła trzy gole

Po upływie pięciu minut od strzelenia pierwszego gola było już 2:0. Wynik podwyższył Francuz Manu Kone. Roma trzecie trafienie zaliczyła jeszcze przed przerwą. Sommariva obronił kolejny strzał Soule, lecz był bezradny wobec dobitki Irlandczyka Evana Fergusona. Następnie Kone znów umieścił piłkę w siatce, lecz sędzia nie uznał gola, gdyż wcześniej bramkarz gości złapał piłkę, która została mu wybita z rąk.

W pierwsze połowie piłkarze Romy oddali aż sześć celnych strzałów, a gracze Genoi tylko jeden. W drugiej połowie gospodarze stwarzali kolejne okazje. Choćby Stephan El Shaarawy uderzył tuż obok słupka po dośrodkowaniu.

Drużyna Ziółkowskiego awansowała na czwarte miejsce

Genoę w tym meczu stać było tylko na honorowego gola. W 87. minucie rozmiary porażki zmniejszył Jeff Ekhator. Piłka po jego uderzeniu odbiła się jeszcze od obrońcy i zmyliła serbskiego bramkarza Mile Svilara.

Drużyna trenera Gian Piero Gasperiniego jako jedyna w tym sezonie włoskiej Serie A nie zremisowała żadnego spotkania. Zanotowała 11 zwycięstw i sześć porażek.

Roma po zwycięstwie nad Genoą ma 33 pkt i awansowała na czwarte miejsce w Serie A. Prowadzi Inter Mediolan Piotra Zielińskiego - 36, przed Milanem - 35 i broniącym tytułu Napoli - 34.