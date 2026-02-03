Lewandowski wyłączony z gry

Lewandowski ćwierćfinałowy mecz Pucharu Hiszpanii rozpoczął w podstawowym składzie swojej drużyny. Polak od pierwszego gwizdka sędziego był pieczołowicie kryty przez obrońców Albacete. Rywale nie spuszczali naszego rodaka z oka. Gdy tylko piłka była zagrywana w jego stronę interweniowali zdecydowanie i twardo. Często przekraczali przepisy.

W ten sposób gospodarze skutecznie wyłączyli Lewandowskiego z gry. Najlepszy Polski piłkarz na murawie spędził 66 minut. Po przerwie 37-letni snajper został zmieniony.

Yamal i Araujo autorami goli dla Barcelony

Gdy Lewandowski opuszczał plac gry jego Barcelona prowadziła z pierwszoligowcem 2:0. Wynik spotkania w 39. minucie otworzył Lamine Yamal. Katalończycy przechwycili piłkę na połowie rywali, szybko ją rozegrali, a młody gwiazdor mistrzów Hiszpanii z zimną krwią wykończył akcję uderzeniem bez przyjęcia.

Drugiego gola dla Barcelony strzelił Ronald Araujo. W 56. minucie Urugwajczyk po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową umieścił piłkę w siatce Albacete.

Martin uratował Barcelonę od dogrywki

Po zdobyciu drugiej bramki przez Barcelonę wydawało się, że emocje się skończyły i sprawa awansu jest już rozstrzygnięta. Gospodarze, którzy w poprzedniej rundzie Pucharu Hiszpanii wyeliminowali Real Madryt jednak nie złożyli broni. Do samego końca starali się poprawić końcowy wynik.

W 87. minucie kontaktowego gola strzelił Javi Moreno. Piłkarz gospodarzy pokonał Joana Garcię efektownym "szczupakiem".

Bramka dodała miejscowym jeszcze większego animuszu. W doliczonym czasie gry zabrakło centymetrów, by doszło do dogrywki. Piłkę praktycznie z linii bramkowej wybił Gerard Martin.