Piotrowski skręcił kolano

Najczarniejszy scenariusz zakładał, że Piotrowski zerwał wiązadła. Ostatecznie skończyło się na strachu. Pomocnik reprezentacji Polski doznał skręcenia prawego kolana. Leczenie potrwa około czterech tygodni. Piłkarz rozpoczął już rehabilitację i może wrócić do gry w ciągu około czterech tygodni - poinformował włoski klub w komunikacie.

Reklama

Krzyk reprezentanta Polski było słychać na całym stadionie

Pod koniec pierwszej połowy meczu w meczu z Interem Mediolan Piotrowski walczył o piłkę z Luisem Henrique. Polak po starciu z Brazylijczykiem upadł na murawę. Jego krzyk z bólu było słychać na całym stadionie. Mimo udzielonej pomocy medycznej zawodnik gospodarzy nie mógł kontynuować gry i musiał opuścić boisko.

Piotrowski w tym sezonie strzelił dwa gole

W zespole rywali do 88. minuty grał Piotr Zieliński. Inter prowadzi w tabeli Serie A z 49 punktami po 21 kolejkach. Udinese ma 26 i zajmuje 10. miejsce.

Piotrowski w bieżących rozgrywkach wystąpił w 26 meczach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył jedną asystę. W reprezentacji Polski ostatni raz zagrał w październiku ubiegłego roku w towarzyskim pojedynku z Nową Zelandią.