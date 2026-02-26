Giorgi pokazała nagranie badania USG

Giorgi ostatni mecz rozegrała w 2024 roku. Po zakończeniu sportowej kariery Włoszka zajmowała się dziennikarstwem i modelingiem. Jednak ponownie głośno zrobiło się o niej za sprawą głośno, gdy na jaw wyszło, że spotykała się z dużo starszym od niej politykiem - Romario Marrą.

Aktualnie była rywalka Igi Świątek związana jest z o cztery lata młodszym od siebie trenerem tenisa, Andreasem Ignacio Passuttim. Para spodziewa się dziecka, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Giorgi na instastories zamieściła zdjęcie i nagranie z wizyty na badaniu USG.

Ćwierćfinał Wimbledonu największym osiągnięciem Giorgi

Była tenisistka jednocześnie nie porzuciła ostatecznie myśli o powrocie do zawodowego tenisa. Jednak teraz ta perspektywa znacznie się oddaliła.

Giorgi najwyżej w rankingu WTA była notowana na 26. miejscu. Jej największym osiągnięciem w Wielkim Szlemie był ćwierćfinał Wimbledonu w 2018 roku.