Amerykanie za El Mencho oferowali 15 mln dolarów

El Mencho był najbardziej poszukiwanym szefem kartelu w Meksyku. Przestępcza siatka, którą kierował, obejmowała prawie cały kraj i została uznana przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Za informację prowadzącą do pojmania El Mencho Stany Zjednoczone oferowały 15 mln dolarów.

Śmierć El Mencho wywołała falę przemocy, członkowie jego kartelu przystąpili bowiem do ataków odwetowych w co najmniej 13 meksykańskich stanach. W popularnym kurorcie Puerto Vallarta w stanie Jalisco przerażeni turyści pokazywali w mediach społecznościowych kłęby ciemnego dymu unoszące się nad zatoką. Linie lotnicze Air Canada, United Airlines, Aeromexico i American Airlines zawiesiły loty w tym rejonie.

Meksyk współgospodarzem mundialu

W poniedziałek władze poinformowały, że zginęło 60 osób. Szczególnie niebezpiecznie było w Guadalajarze, gdzie odbędą się mecze piłkarskich mistrzostw świata. Meksyk jest współgospodarzem mundialu wraz z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi.

Estadio Akron w Zapopan, gdzie gra klub Chivas de Guadalajara, to jeden z trzech meksykańskich stadionów, na których tego lata odbędą się mecze mundialu. Na tym obiekcie w dniach 26-31 marca zostanie rozegrany również turniej barażowy z udziałem reprezentacji Jamajki, Nowej Kaledonii i Demokratycznej Republiki Konga.

Jeśli reprezentacja Polski awansuje na mistrzostwa świata, to 15 czerwca w pierwszej kolejce fazy grupowej zagra z Tunezją w meksykańskim Monterrey. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) nie odniosła się jeszcze oficjalnie do wydarzeń w Meksyku.

Piłkarki uciekły z boiska

Meksykańska Liga MX poinformowała na swoich stronach w mediach społecznościowych o przełożeniu na czas nieokreślony meczu Queretaro z FC Juarez oraz spotkania kobiecych drużyn Chivas - Club America. Ponadto lokalne media podały, że ze względów bezpieczeństwa odwołano dwa mecze drugiej ligi.

Niedzielny mecz kobiet pomiędzy Necaxą a Queretaro w Aguascalientes został przerwany, gdy piłkarki uciekły z boiska po usłyszeniu strzałów dochodzących z zewnątrz stadionu. Spotkanie udało się jednak dokończyć.

Reprezentacja Meksyku ma w środę zmierzyć się z Islandią w meczu towarzyskim na stadionie Corregidora w Queretaro.

Linette i Fręch i grają w Meksyku

Tymczasem organizatorzy męskiego turnieju tenisowego Mexican Open w Acapulco poinformowali, że wydarzenie rozpocznie się zgodnie z planem, z zachowaniem ustalonych protokołów bezpieczeństwa.

Kobiecy turniej tenisowy Merida Open we wschodniej części Meksyku również nie będzie odwołany. Uczestniczą w nim Magda Linette i Magdalena Fręch, które swoje mecze mają rozegrać we wtorek.

WTA jest świadoma incydentów związanych z bezpieczeństwem zgłoszonych w niektórych częściach zachodniego Meksyku. Bezpieczeństwo zawodniczek, personelu i widzów pozostaje naszym najwyższym priorytetem – poinformowała organizacja w oświadczeniu.

Wokół kortów, na których odbywa się turniej, pojawi się więcej policjantów, którzy mają czuwać nad bezpieczeństwem tenisistek i kibiców.

