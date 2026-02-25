Raper rozgrzewał publiczność

Snoop Dogg był korespondentem i ekspertem telewizji NBC oraz "maskotką" reprezentacji Stanów Zjednoczonych podczas zakończonych w niedzielę zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Niósł także ogień olimpijski przed ceremonią otwarcia imprezy.

Teraz amerykański celebryta udał się do południowej Walii, aby lepiej poznać swoją najnowszą sportową miłość - drużynę piłkarską Swansea City. Pierwszy raz, odkąd został inwestorem, pojawił się przed kibicami podczas spotkania z Preston. Przed meczem przeszedł wzdłuż boiska i rozgrzewał publiczność.

Słyszałem tyle wspaniałych rzeczy o atmosferze na stadionie, zwłaszcza gdy gramy wieczorem przy świetle jupiterów - powiedział Snoop Dogg w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej klubu.

Modric i Stewart wspólnikami Snoop Dogga

Snoop Dogg został "współwłaścicielem i inwestorem" Swansea City w lipcu 2025 roku. Wielkość jego udziałów nie została ujawniona. Mniejszościowym udziałowcem walijskiego klubu jest także chorwacki piłkarz Luka Modric oraz bizneswoman i osobowość medialna Martha Stewart.

Gwiazdy inwestują w walijskie kluby

Ostatnio wielką popularność zyskał inny walijski klub - Wrexham United, którego właścicielami są aktorzy i producenci filmowi - Kanadyjczyk Ryan Reynolds i Amerykanin Rob McElhenney. Powstały cztery sezony serialu "Witamy we Wrexham", który ukazuje rozwój i funkcjonowanie klubu piłkarskiego, przedstawia społeczność kibiców oraz porusza inne wątki, również niezwiązane z piłką nożną. Wrexham podobnie jak Swansea gra obecnie w Championship i jako pierwszy w historii klub w ciągu trzech lat awansował z piątej do drugiej ligi angielskiej. W latach 2014–18 bramkarzem Swansea był reprezentant Polski Łukasz Fabiański, który po spadku walijskiego klubu z Premier League przeszedł do West Hamu United.