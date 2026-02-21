Kamiński systował przy golu El Mali

Piłkarze FC Koeln po golu Ragnara Ache prowadzili z Hoffenheim na RheinEnergieStadion, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Turek Ozan Kabak. W 60. min Chorwat Andrej Kramarić strzelił na 2:1.

Następnie Kamiński prostopadłym podaniem asystował przy golu Saida El Mali. Polski skrzydłowy zanotował "liczby" pierwszy raz od 22 listopada, gdy strzelił gola w meczu z Eintrachtem (3:4).

Graba puścił trzy barmki

Wolfsburg z Kamilem Grabarą w składzie przegrał z Augsburgiem 2:3. Bramkarz reprezentacji Polski nie będzie wspominał miło tego spotkania. Jego drużyna jeszcze do 87. min prowadziła 2:1. Wówczas rzut karny wykorzystał Austriak Michael Gregoritsch, a w doliczonym czasie zwycięstwo gościom zapewnił Elvis Rexhbecaj z Kosowa.

Kane goni rekord Lewandowskiego

Piłkarze Bayernu Monachium wygrali w Monachium z Eintrachtem Frankfurt 3:2. W pierwszej połowie spotkania na Allianz Arena gole dla Baqarczyków strzelili Aleksandar Pavlovic i Anglik Harry Kane, który w 68. minucie podwyższył na 3:0. Rozmiary porażki Eintrachtu zmniejszyli Jonathan Burkardt i Francuz Arnaud Kalimuendo. W drużynie gości 30 minut rozegrał pomocnik Mario Goetze, który grał w Bayernie w latach 2013-2016. Były reprezentant Niemiec w 2014 roku strzelił zwycięskiego gola w finale mistrzostw świata z Argentyną (1:0).

Kane w tym sezonie Bundesligi zdobył już 28 bramek i goni rekord Roberta Lewandowskiego, który w rozgrywkach 2020/21 zanotował 41 trafień w lidze niemieckiej. Polak poprawił wówczas osiągnięcie legendarnego Gerda Muellera z sezonu 1971/72. Do końca rozgrywek zostało 11 kolejek, a do wyrównania rekordu angielskiemu napastnikowi brakuje 13 goli.

Bayern liderem Bundesligi

Bayern prowadzi w Bundeslidze z dorobkiem 60 pkt. Ma dziewięć punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund, która w sobotę wieczorem zmierzy się na wyjeździe z RB Lipsk. Trzecie miejsce zajmuje Hoffenheim - 46.

Dwunaste FC Koeln ma 24 pkt, a piętnasty jest Wolfsburg Grabary, który zgromadził 20. "Wilki" w niedzielę mogą znaleźć się w strefie spadkowej, jeśli Werder Brema pokona FC St. Pauli.