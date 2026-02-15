Bednarek trafił do siatki po rzucie rożnym

Bednarek wpisał się na listę strzelców w 60. minucie, gdy popisał się skutecznym uderzeniem piłki głową (również przy drobnym udziale zawodnika rywali) - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Jak się okazało, ten gol dał gościom ważne zwycięstwo na Estadio da Madeira w Funchal.

Kiwior nie zagrał z powodu kontuzji

Pietuszewski, sprowadzony do Porto tej zimy za ok. 10 mln euro z Jagiellonii Białystok, został zmieniony chwilę przed tym golem - w 59. minucie. Natomiast z powodu kontuzji odniesionej w niedawnym szlagierze ze Sportingiem Lizbona (1:1) zabrakło obrońcy Jakuba Kiwiora.

Porto liderem tabeli

Drużyna trzech Polaków prowadzi w tabeli z dorobkiem 59 punktów i o siedem wyprzedza Sporting, który zagra późnym wieczorem w niedzielę. Trzecia jest Benfica Lizbona, jedyna niepokonana drużyna w rozgrywkach (ale aż siedem remisów) - 52 pkt. "Smoki" ostatni raz zdobyły mistrzostwo Portugalii w 2022 roku.