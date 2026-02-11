Bogacz po roku wrócił do Polski

Młodzieżowy reprezentant Polski został wypożyczony do Cracovii z New York Red Bulls. W umowie zawarto opcję transferu definitywnego.

Reklama

Bogacz jest wychowankiem Juventy Starachowice. Potem był zawodnikiem Delty Warszawa, skąd trafił do Miedzi Legnica. W barwach tego klubu zagrał w 25 meczach 1. ligi. W styczniu ubiegłego roku został sprzedany za 2 miliony euro do występującego w lidze MLS New York Red Bulls. Tam zaliczył 19 występów, w których zdobył jedną bramkę.

Czwarty transfer Cracovii

Mierzący 193 centymetry wzrostu Bogacz jest również reprezentantem Polski U 21. W drużynie Jerzego Brzęczka zagrał w sześciu spotkaniach i zdobył dwie bramki.

Bogacz jest czwartym piłkarzem pozyskanym przez krakowski klub w tym oknie transferowym. Wcześniej do zespołu dołączyli pomocnicy: Szwajcar Maxime Dominguez z Toronto FC, Słoweniec Beno Selan z NK Bravo Lublana i Hiszpan Pau Sans z Realu Saragossa.

Cracovia zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy. W najbliższym meczu zagra w sobotę na swoim stadionie z Jagiellonią Białystok.