Szczęsny dla Barcelony wrócił z emerytury

Szczęsny ponad rok temu poinformował, że kończy karierę i przechodzi na sportową emeryturę. Długo na niej nie wytrzymał. Po niecałych dwóch miesiącach wrócił do treningów. Polak na początku października 2024 roku związał się z Barceloną.

Reklama

Były golkiper reprezentacji Polski długo czekał na debiut w barwach nowego klubu, ale gdy wszedł już do bramki, to nie oddał w niej miejsca do końca sezonu. Szczęsny był pewnym punktem zespołu i miał wielki wkład w zdobycie Superpucharu Hiszpanii, mistrzostwa kraju i Pucharu Króla.

Garcia zabrał Szczęsnemu miejsce w składzie

W letnim okienku transferowym Barcelona za ponad 25 mln euro kupiła z Espanyolu Joana Garcię i to on został numerem jeden w ekipie z Camp Nou. Szczęsny od początku sezonu pełni rolę rezerwowego. Polak grał tylko wtedy, gdy jego rywal do miejsca w składzie był kontuzjowany.

Barcelona może rozstać się ze Szczęsnym, ale musi za to zapłacić

Dziennik "Sport" donosi, że po zakończeniu sezonu nie jest wykluczone, że Barcelona będzie chciała rozstać się z naszym rodakiem. Umożliwia jej to specjalny zapis w umowie.

Katalończycy mają możliwość jednostronnego rozwiązania kontraktu ze Szczęsny przed jego wygaśnięciem. W takim wypadku Polak mógłby liczyć na rekompensatę w wysokości 2 mln euro.