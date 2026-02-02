Al-Nassr musi poradzić sobie bez Ronaldo

W poniedziałek zgodnie z ligowym terminarzem Al-Nassr ma wyznaczony wyjazdowy mecz z Al-Riyadh. Już wiadomo, że w 20. kolejki Saudi Pro League w ekipie gości nie zagra największa gwiazda zespołu. Ronaldo zbuntował się i zapowiedział, że nie wyjdzie na boisko.

Ronaldo nie podoba się brak transferów

Jak informują portugalskie media piłkarz jest wściekły. Ronaldo nie podoba się sposób, w jaki Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej zarządza klubem, w którym gra. Jego zdaniem działa na szkodę Al-Nassr.

Ronaldo narzeka na brak transferów. W zimowym oknie transferowym do Al-Nassr dołączył tylko jeden zawodnik. Według Portugalczyka sprowadzenie 21-letniego Irakijczyka Haydeera Abdulkareema to zdecydowanie za mało.