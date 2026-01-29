Skuteczność piętą achillesową Legii

Legia po pierwszej części sezonu zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Odpadła z Pucharu Polski i Ligi Konferencji. Powiedzieć, że wyniki "Wojskowych" były dalekie od oczekiwanych, to nic nie powiedzieć.

Sporą część winy za słabe rezultaty ponoszą zwłaszcza napastnicy. Skuteczność była ich piętą achillesową. Choć trzeba przyznać, że kłopot ze strzelaniem goli mieli wszyscy piłkarze Legii.

Świderski łączony z Legią

Nic więc dziwnego, że dla stołecznego klubu priorytetem w zimowym oknie transferowym jest pozyskanie nowego snajpera. Być może będzie nim Świderski. Greckie media donoszą, że Legia złożyła ofertę kupna reprezentanta Polski.

Świderski w obecnym sezonie wystąpił w 29. meczach. Zdobył w nich osiem bramek. Do końca czerwca 2028 roku związany jest kontraktem z Panathinaikosem Ateny. Za Jego transfer trzeba zapłacić. Ile? W styczniu ubiegłego roku Grecy wykupili 29-latka z Charlotte za 1,9 mln euro. Raczej nie należy się spodziewać, by teraz zgodzili się go sprzedać za mniejszą kwotę.

Sprzedaż Kapuadiego może przyspieszyć kupno Świderskiego

Być może sprawa przenosin Świderskiego do Legii nabierze tempa po tym, jak klub z Warszawy sprzeda Steve'a Kapuadiego. Obrońcą zainteresowane jest włoskie Torino, które wstępnie zaproponowało za jego transfer 2 mln euro. To jednak kwota poniżej oczekiwań "Wojskowych". Według mediów jeśli oferta wzrośnie do 3 mln euro, to piłkarz przeniesie się do Włoch.

Legia pracuje nad transferem Adamskiego

Świderski nie jest jedynym napastnikiem, który w najbliższym czasie może zameldować się w Warszawie. Legia prowadzi rozmowy na temat sprowadzenia na Łazienkowską Adamskiego. 24-latek ma za sobą bardzo udaną rundę w barwach Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Na pierwszoligowych boiskach strzelił 11 goli i zaliczył 11 asyst w 19. rozegranych meczach. Według informacji serwisu "Meczyki.pl" oba kluby powinny szybko dojść do porozumienia.