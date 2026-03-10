Stan murawy doprowadził do zmiany trenera

Prokuratura w Radomiu ustala okoliczności incydentu, do którego doszło po niedzielnym meczu piłkarskiej Ekstraklasy Radomiaka z GKS Katowice (0:1). Znany radomski radny Wójcik, będący też pracownikiem klubu, miał uderzyć trenera Feio. Poszło o złe przygotowanie murawy.

Radomiak potępił zdarzenie z udziałem Feio i Wójcika

Radomiak odcina się od zachowań związanych z jakąkolwiek agresją. To nie są nasze standardy. Potępiamy to zdarzenie. Wyjaśnienie tej sprawy należy do państwowych instytucji, a nie klubu. Dzień po meczu trener przekazał informację piłkarzom i sztabowi, że nie będzie prowadził drużyny. Zastąpi go Kiko Ramirez, który dotychczas pełnił funkcję asystenta. Skład sztabu się nie zmienia - powiedział prezes radomskiego klubu Sławomir Stempniewski na konferencji prasowej.