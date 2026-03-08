Rajovic bohaterem meczu

Legia w niedzielny wieczór nie mogła sobie pozwolić na stratę punktów. Drużyna z Łazienkowskiej potrzebuje zwycięstw jak powietrza. Do stolicy przyjechała Cracovia, która nie wygrała żadnego z czterech wcześniejszych pojedynków. Dziś nie udało piąty raz z rzędu.

Bohaterem meczu został Rajovic. Piłkarz który trafił do Legii w letnim okienku transferowym za 3 mln euro w od września nie potrafił trafić do siatki w ligowym meczu, ale wreszcie się przełamał.

W 31. minucie Duńczyk wykorzystał nieporadność obrońcy i bramkarza Cracovii. Napastnik Legii z bliska sprytnym strzałem umieścił piłkę w siatce "Pasów".

Bez goli w drugiej połowie

W drugiej połowie gospodarze przede wszystkim skupili się na zabezpieczeniu drogi do własnej bramki. Kilka razy gorąco zrobiło się w polu karnym Legii, ale skutecznie interweniował Otto Hindrich albo zawodnikom gości brakowało precyzji.

Legioniści najlepszą okazje do podwyższenia wyniku mieli kwadrans przed końcem meczu. W dogodnej sytuacji znalazł się Ermal Krasniqi, jednak jego strzał był zbyt słaby, by pokonać bramkarza rywali.

Legia punkt przed Widzewem

Legia po zwycięstwie nad Cracovią awansowała na 15. miejsce i ma punkt przewagi nad będącym w strefie spadkowej Widzewem Łódź. Zespół z Krakowa zajmuje 7. pozycję.

W następnej kolejce Ekstraklasy podopieczni Marka Papszuna zmierza się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Natomiast "Pasy" będą na własnym stadionie gościć Wisłę Płock.