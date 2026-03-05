Piłkarz Manchesteru United przyznał się i przeprosił

Fletcher otrzymał czerwoną kartkę podczas meczu rezerw przeciwko Barnsley 21 października. Według szczegółów incydentu opublikowanych w tym tygodniu przez Angielską Federację Piłkarską (FA), pomocnik Manchesteru United przyznał się do nazwania przeciwnika "gejem". Został uznany winnym ciężkiego naruszenia przepisów FA dotyczących obraźliwych słów lub zachowań w odniesieniu do orientacji seksualnej.

Naprawdę przepraszam za obraźliwe słowa, których użyłem w ferworze walki. Pomimo faktu, że nie miałem zamiaru użyć tego określenia jako homofobicznej obelgi, w pełni rozumiem, że taki język jest niedopuszczalny i natychmiast przeprosiłem za to po meczu - oświadczył Fletcher, który oprócz kary sześciu meczów zawieszenia otrzymał grzywnę oraz nakaz udziału w szkoleniu edukacyjnym.

Flatcher z Manchesterem United zdobył pięć tytułów

Ojciec ukaranego piłkarza - Darren Flatcher - w barwach Manchesteru United zdobył pięć tytułów mistrza Anglii i wygrał Ligę Mistrzów. Po zakończeniu kariery pełnił wiele funkcji w tym klubie, w tym dyrektora technicznego, a po zwolnieniu w styczniu Rubena Amorima był tymczasowym trenerem. Obecnie jest szkoleniowcem w akademii "Czerwonych Diabłów".

