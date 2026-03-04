Lewandowski nie zagrał z Atletico

Lewandowski w pojedynku z Villarreal został przypadkowo trafiony przez jednego z rywali barkiem w okolicach lewego polika. Wydawało się, że to nic poważnego. Polak dokończył mecz, a nawet strzelił gola.

Jednak po przeprowadzeniu badań okazało się, że kapitan reprezentacji Polski doznał złamania kości lewego oczodołu. Uraz wyeliminował Lewandowskiego z wtorkowego meczu w Pucharze Króla z Atletico Madryt.

Lewandowski w masce "Zorro"

W środę nasz rodak wrócił do treningów. Lewandowski ćwiczył indywidualnie. Podczas zajęć jego twarz chroniła specjalna maska.

Według hiszpańskich mediów jest spora szansa, że Polak będzie w sobotę dyspozycji trenera Hansiego Flicka, ale jeśli wystąpi na San Mames w Bilbao, to nie obejdzie się bez maski.

Barcelona przed Realem

Barcelona po 26. kolejkach obecnego sezonu zajmuje pierwsze miejsce w tabeli hiszpańskiej La Liga. Na drugiej pozycji jest Real Madryt. Odwieczny rywal Katalończyków przegrał dwa mecze z rzędu i traci do lidera cztery punkty. "Królewscy" w najbliższej serii gier zmierzą się na wyjeździe z Celta Vigo. Ten mecz odbędzie się już w piątek.