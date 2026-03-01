Lewandowski z golem w meczu z Villarreal

Lewandowski doznał kontuzji w wygranym 4:1 meczu z Villarreal. Po spotkaniu badania wykazały złamanie lewego oczodołu. 37-letni napastnik wszedł na boisko w 67. minucie, a w doliczonym przez sędziego czasie gry ustalił wynik spotkania. Trzy wcześniejsze bramki zdobył Lamine Yamal.

Reklama

Barcelona liderem tabeli

Broniąca tytułu Barcelona zanotowała 21. zwycięstwo i prowadzi w tabeli z dorobkiem 64 punktów. Cztery mniej zgromadził Real Madryt, który w poniedziałek zagra u siebie z lokalnym rywalem Getafe. Gorzej wygląda sytuacja Barcelony w Pucharze Króla, bo pierwszy mecz z Atletico przegrała w Madrycie 0:4.