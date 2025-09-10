Fabiański stawia drużynę ponad osobiste cele

Bardzo się cieszę z powrotu, ponieważ ten klub oczywiście wiele znaczy dla mnie, podobnie jak pracujący w nim ludzie. Ponowne spotkanie było miłym i pięknym uczuciem - powiedział Fabiański, cytowany na oficjalnej stronie "Młotów".

Zawsze byłem i na pewno będę zawodnikiem, który stawia drużynę ponad swoje osobiste cele. Myślę, że ludzie postrzegają mnie jako osobę, z którą warto przebywać i którą warto mieć w drużynie, biorąc pod uwagę to, co wnoszę. Mam też ogromne doświadczenie, więc myślę, że może się to przydać - dodał Fabiański.

Fabiański idealnym wyborem dla West Ham

Z powrotu Fabiańskiego do drużyny zadowolony jest również trener West Ham United Graham Potter. Najważniejsze, że nadal jest czołowym bramkarzem i profesjonalistą, a także idealnym wyborem na stanowisko, które musieliśmy obsadzić - przyznał szkoleniowiec.

To transfer, który ma sens dla wszystkich. Łukasz doskonale zna klub, jest bardzo szanowany i lubiany przez wszystkich. Jego osobowość i charakter będą świetnym przykładem, szczególnie dla naszych młodszych zawodników. To ktoś, kto naprawdę troszczy się o West Ham United i chce nam pomóc w każdy możliwy sposób. Bardzo się cieszymy, że znów jest z nami - dodał.

Fabiański w reprezentacji Polski rozegrał 57 meczów

Rozbrat Fabiańskiego z londyńskim klubem trwał więc tylko cztery miesiące. Na początku maja ogłoszono, że polski bramkarz opuści West Ham United po sezonie 2024/25. Fabiański rozegrał w nim 216 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. W 2019 został uznany za najlepszego piłkarza roku w tym zespole.

Przez całą karierę w angielskiej ekstraklasie Fabiański rozegrał w barwach Arsenalu Londyn, Swansea City i West Hamu łącznie 376 meczów. Wywalczył Puchar Anglii z Arsenalem (2013/14) oraz triumfował w Lidze Konferencji z West Hamem (2022/23). W reprezentacji Polski rozegrał 57 meczów w latach 2006-21, a w 2016 roku dotarł z kadrą narodową do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji.