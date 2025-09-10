Puchacz w Niemczech i Anglii nie zagrzał miejsca

Dla Puchacza to kolejna zmiana pracodawcy. W styczniu został wypożyczony z ekipy z Kilonii do angielskiego Plymouth Argyle, który kilka miesięcy później spadł z Championship, czyli z drugiego poziomu rozgrywek.

Wszyscy zaangażowani skorzystają na tym wypożyczeniu. Cieszymy się, że znaleźliśmy dobre rozwiązanie, życzymy zawodnikowi wiele sukcesów i wszystkiego najlepszego w jego czasie spędzonym w Azerbejdżanie - powiedział Olaf Rebbe, dyrektor sportowy KSV Holstein, cytowany na stronie klubu.

Puchacz "ląduje" coraz niżej

Puchacz jest wychowankiem Pogoni Świebodzin, byłym zawodnikiem m.in. Lecha Poznań, Trabzonsporu i Panathinaikosu Ateny. W sezonie 2023/24 był wypożyczony z Unionu Berlin do Kaiserslautern, a latem 2024 przeszedł do ówczesnego beniaminka Bundesligi z Kilonii (drużyna spadła po roku). Teraz będzie grał w lidze azerskiej, co trzeba obiektywnie uznać za kolejny "zjazd" w jego karierze.

Puchacz w reprezentacji Polski rozegrał dotychczas 15 meczów. Był uczestnikiem mistrzostw Europy w 2021 i 2024 roku, ale na turnieju w Niemczech nie wystąpił w żadnym spotkaniu.