Williams wywołała medialną burzę
Serena Williams nie grała od 2022 roku, ale 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych unikała słowa „emerytura”. „O mój Boże. NIE wracam. Ten pożar to istne szaleństwo” – napisała na platformie X w reakcji na burzę medialną. Wywołała ją publikacja dziennika „New York Times”, który podał, że Williams zarejestrowała się w systemie ITIA.
„Powiadomiła nas, że chce wrócić do systemu. Nie wiem, czy to oznacza, że wróci, czy też chce dać sobie taką szansę. Mogę tylko powiedzieć, że wróciła do systemu i będzie musiała zarejestrować swoje miejsce pobytu” – powiedział rzecznik ITIA Adrian Bassett, cytowany przez „New York Times”.
Williams na kort mogłaby wrócić w kwietniu
44-letnia Williams została wpisana do systemu antydopingowego ITIA, w ramach którego tenisiści muszą podać swoje miejsce pobytu i określone dane, aby przejść badania okresowe. Po zarejestrowaniu się w tym systemie, będzie musiała odczekać sześć miesięcy na powrót do zawodowego tenisa. Rejestracja w systemie ITIA nastąpiła 6 października, co oznacza, że mogłaby wrócić na korty w kwietniu 2026 roku.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję