Bednarek zderzył się z bramkarzem

Bednarek urazu żeber doznał we wtorkowym półfinale Pucharu Portugalii. Jego FC Porto przegrało ze Sportingiem Lizbona 0:1, a on sam przedwcześnie musiał opuścić plac gry.

Reprezentant Polski zderzył się z bramkarzem i upadł na murawę. Interwencja sztabu medycznego nie pomogła. Obrońca "Smoków" nie był zdolny do kontynuowania spotkania.

Występ Bednarka w meczu z Albanią pod znakiem zapytania

Bednarek poznał już diagnozę. Nie jest ona optymistyczna. Przerwa w grze może potrwać nawet sześć tygodni. Jeśli spełniłby się czarny scenariusz, to 29-letni defensor nie będzie brany pod uwagę przez Jana Urbana przy powołaniach na barażowy mecz z Albanią.