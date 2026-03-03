Skorupski jednym z bohaterów. Buksa ustalił wynik

W Pizie reprezentacyjny polski bramkarz nie miał pracy w pierwszej połowie, ale w drugiej uratował swój zespół przed utratą gola po uderzeniach Stefano Moreo i Gabriele Piccininiego. Zwycięstwo gościom zapewnił w 90. minucie pięknym strzałem z dystansu Duńczyk Jens Odgaard.

Reklama

Również w Udine, w zespole gospodarzy, wystąpili piłkarze reprezentacji Polski - Jakub Piotrowski grał w podstawowym składzie do 73. minuty, a Adam Buksa wszedł na boisko pięć minut wcześniej. Bramki zdobyli Belg Christian w 10. minucie, w 64. z rzutu karnego Anglik Keinan Davis oraz w doliczonym czasie gry Buksa (90+4).

Inter liderem Serie A

Bologna i Udinese zajmują miejsca w środku tabeli, Fiorentina plasuje się tuż nad strefą spadkową, a Pisa, z tylko jednym zwycięstwem na koncie, jest poważnie zagrożona spadkiem. Prowadzi Inter Mediolan, który ma aż 10 punktów przewagi nad AC Milan oraz 14 nad Napoli.

Raków rywalem Fiorentiny

Fiorentina była przeciwnikiem Jagiellonii w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. W Białymstoku wygrała 3:0, a u siebie niespodziewanie wywalczyła awans dopiero po dogrywce, choć przegrała spotkanie 2:4.

Los sprawił, że kolejnym rywalem Fiorentiny w LK będzie znów zespół z Polski, Raków Częstochowa. Pierwszy mecz odbędzie się 12 marca we Florencji. Rewanż na stadionie w Sosnowcu 19 marca.