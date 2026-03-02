Klub zidentyfikował kibiców wykonujących nazistowskie gesty

UEFA nałożyła na Tottenham także dodatkową karę w wysokości 2250 euro za rzucanie przedmiotami przez kibiców. Ponadto klub dostał zakaz sprzedaży biletów kibicom na jeden mecz wyjazdowy LM, ale tę sankcję zawieszono na rok.

Możemy potwierdzić, że wszystkie trzy osoby wykonujące nazistowskie saluty w kierunku kibiców Eintrachtu Frankfurt zostały zidentyfikowane i otrzymały zakazy na czas nieokreślony - oświadczył Tottenham.

Obrzydliwe zachowanie mniejszości tak zwanych kibiców tego wieczoru w żaden sposób nie odzwierciedla wartości naszego klubu i jego kibiców - dodano.

Atletico kolejnym rywalem Tottenhamu w Lidze Mistrzów

Tottenham wygrał z Eintrachtem 2:0. Kolejny mecz LM rozegra 10 marca w Madrycie z miejscowym Atletico w 1/8 finału.