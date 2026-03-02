Remis w derbach Trójmiasta

Już przed rozpoczęciem 23. kolejki było wiadomo, że dostarczy ona kibicom sporo emocji. Już w piątek derby Trójmiasta z udziałem walczących o utrzymanie Arki Gdynia i Lechii Gdańsk zakończyły się remisem 2:2. W sobotę Pogoń Szczecin pokonała bardzo wzmocniony zimą, ale dopiero przedostatni w tabeli Widzew Łódź 1:0, a w derbach Górnego Śląska GKS Katowice wygrał z Górnikiem Zabrze 3:1.

Reklama

Vital i Flach trafili do swojej bramki

Najbardziej atrakcyjne mecze przygotowano jednak na niedzielę. I kibice na pewno nie mogli czuć się zawiedzeni. Jagiellonia jeszcze w czwartkowy wieczór ambitnie walczyła o odrobienie strat z Fiorentiną w barażach Ligi Konferencji. Po porażce u siebie 0:3, w rewanżu zwyciężyła po dogrywce 4:2, co nie wystarczyło do awansu do 1/8 finału.

Lider ekstraklasy miał więc niewiele czasu na odpoczynek przed starciem z 16. w tabeli Legią, ale rozpoczął z dużym animuszem i już w 22. minucie prowadził 2:0 po golach Leona Flacha i Afimico Pululu. Tuż przed przerwą samobójcze trafienie zaliczył jednak Bernardo Vital, a w 57. minucie coraz lepiej grająca drużyna Marka Papszuna wyrównała na 2:2, znów po samobójczym golu rywali, tym razem Flacha.

To trzeci ligowy remis z rzędu Jagiellonii. Po heroicznym boju (we Florencji) mogłem spodziewać się tego, że w pewnym momencie zabraknie nam sił. Szkoda, bo w tym tygodniu mogliśmy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Byliśmy blisko - powiedział trener gospodarzy Adrian Siemieniec, przyznając, że w drugiej połowie rywalizacji z Legią jego zespół stracił kontrolę nad meczem.

Reklama

Podopieczni Siemieńca z 38 punktami zachowali pozycję lidera (jeden mecz zaległy), ale taki sam dorobek punktowy ma Lech.

Agnero piątą zapewnił Lechowi trzy punktu

Mistrz kraju po bardzo ciekawym spotkaniu wygrał z piątym w tabeli wicemistrzem Rakowem 4:3, choć przegrywał 0:1 i 1:2, a gola na wagę cennego zwycięstwa zdobył w 90+1. minucie, gdy sprytnym strzałem piętą popisał się Yannick Agnero.

Wcześniej trafienia zaliczyli m.in. piłkarze plasujący się wysoko w klasyfikacji strzelców Ekstraklasy. Na 1:0 dla gości Jonatan Braut Brunes (11. gol w rozgrywkach), a na 1:1 - napastnik Lecha Mikael Ishak (12. trafienie) - obaj z rzutów karnych.

Zagłębie z Wisłą zamkną kolejkę

W pozostałych spotkaniach 23. kolejki Cracovia uległa w piątek Piastowi Gliwice 2:3, Motor Lublin wygrał w sobotę z Koroną Kielce 2:0, a w niedzielę zamykająca tabelę drużyna Bruk-Betu Termaliki Nieciecza zremisowała z Radomiakiem Radom 1:1.

Obecną serię gier zakończy poniedziałkowy mecz trzeciego Zagłębia Lubin z Wisłą Płock. Goście przez długi czas byli rewelacją sezonu, jeszcze niedawno zajmowali drugie miejsce w tabeli, ale po trzech porażkach z rzędu spadli na szóstą pozycję.