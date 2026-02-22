Konkurent Laporty kusi Kane’a

Xavier Vilajoana, który przymierza się, by w zaplanowanych na 15 marca wyborach rzucić rękawicę obecnemu szefowi klubu Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego - Joanowi Laporcie, podobno kusi kapitana reprezentacji Anglii. Skontaktowaliśmy się z otoczeniem Kane’a - cytują media wypowiedź Vilajoany podczas prezentacji swojego programu wyborczego.

Nic o tym nie wiem, nic nie słyszałem - powiedział 32-letni Kane po sobotnim zwycięstwie Bayernu nad Eintrachtem Frankfurt 3:2 w Bundeslidze. Napastnik Bawarczyków zdobył 27. i 28. gola w sezonie.

Mój ojciec i mój brat zajmują się tymi sprawami, ale nic mi nie mówili. Jednak traktuję te doniesienia jako komplement - dodał Anglik i powtórzył, że jest bardzo szczęśliwy zarówno w Bayernie, jak też w Monachium i teraz skupia się wyłącznie na najbliższych meczach.

Kane w koszulce Barcelony

Umowa Kane’a z mistrzem Niemiec obowiązuje do końca czerwca 2027. Zarówno klub, jak i zawodnik sygnalizowali już zainteresowanie ewentualnym przedłużeniem współpracy.

Vilajoana opublikował na platformie X fotomontaż, na którym Kane już nosi koszulkę Barcelony. Analizujemy profile zawodników, a Kane jest jednym z nich - przyznał 53-latek, który wskazał, że Anglik jest dokładnie takim graczem, jakiego potrzebuje Barcelona.

Vilajoana wspomniał jednak, że nie wie, czy mocno zadłużona FC Barcelona w ogóle będzie miała wystarczająco dużo pieniędzy, aby zakontraktować jakiegokolwiek środkowego napastnika. Na razie na tej pozycji występuje głównie Lewandowski, którego kontrakt wygasa w czerwcu.