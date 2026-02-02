Najdłuższy finał w historii Wielkiego Szlema

Finał Australian Open 2012 jest najdłuższym w historii decydującym o tytule meczem turniejów Wielkiego Szlema. W nim Djokovic pokonał Hiszpana Rafaela Nadala. Spotkanie trwało 5 godzin i 53 minuty.

Reklama

Djokovic rekordzistą pod względem triumfów w Australian Open

Djokovic ma 38 lat i zajmuje 4. miejsce w rankingu ATP. Serb zdobył 101 tytułów pod egidą tej organizacji w grze pojedynczej, w tym 24 w turniejach Wielkiego Szlema - rekord w grze pojedynczej mężczyzn.

Djokovic jest rekordzistą pod względem triumfów w Australian Open, gdzie wygrał aż 10. Na drodze do kolejnego tytułu w Melbourne stanął mu Alcaraz, zwyciężając w finale 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Djokovic zdobył dwa medale olimpijskie

Djokovic jest złotym (2024) i brązowym (2008) medalistą igrzysk olimpijskich, zdobywcą Pucharu Davisa (2010). Serb posiada absolutny rekord pod względem liczby tygodni (428) spędzonych na szczycie światowego rankingu.