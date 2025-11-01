Świątek WTA Finals zacznie od meczu z Keys
W Arabii Saudyjskiej tenisistki zostały rozlosowane do dwóch grup. Rywalizują w nich systemem "każda z każdą". Iga Świątek WTA Finals zacznie od sobotniego pojedynku z Amerykanką Madison Keys.
Kolejnymi przeciwniczkami wiceliderki światowego rankingu w "Grupie Sereny Williams" będą Amanda Anisimova z USA i Jelena Rybakina z Kazachstanu. Do półfinałów awansują dwie najlepsze tenisistki z obu grup. Finał WTA Finals zaplanowano na 8 listopada.
"Grupa Stefanie Graf" rywalizację rozpocznie w niedzielę. Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Coco Gauff, a Amerykanka Jessicą Pegulą zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini.
- Grupa Steffi Graf:
- Aryna Sabalenka
- Coco Gauff
- Jessica Pegula
- Jasmine Paolini
- Grupa Sereny Williams:
- Iga Świątek
- Amanda Anisimova
- Elena Rybakina
- Madison Keys
Świątek rok zakończy na drugim miejscu w rankingu WTA
Turniej WTA Finals, znany wcześniej pod nazwą WTA Championships, rozgrywany jest od 1972 roku. Najwięcej razy - osiem - w imprezie zwyciężyła reprezentująca USA Martina Navratilova. W 2015 roku triumfowała Agnieszka Radwańska, natomiast w 2023 Świątek.
Tegoroczna rywalizacja nie będzie miała większego znaczenia rankingowego. Niezależnie od wyniku finału WTA Finals na rok na fotelu liderki światowego notowania tenisistek zakończy Sabalenka, a druga będzie Świątek.
Kiedy i gdzie oglądać mecz Świątek - Keys?
Mecz Igi Świątek z Amerykanką Madison Keys rozpocznie się w sobotę, 1 listopada, nie przed godziną 16:00. To będzie pierwsze singlowe spotkanie w turnieju WTA Finals w Rijadzie
Transmisja telewizyjna z tej rywalizacji dostępna będzie na Canal+ Sport 2. Spotkanie z udziałem Świątek i Keys w ramach WTA Finals będzie można również obejrzeć w internecie na platformie CANAL+ Online.
Terminarz WTA Finals (pierwsza seria gier)
Turniej WTA Finals potrwa od 1 do 8 listopada. Na początek pojedynki fazy grupowej (będą rozgrywane przez sześć dni). Organizatorzy WTA Finals potwierdzili harmonogram i wiadomo już, że Świątek rozegra swoje pierwsze spotkanie w sobotę, 1 listopada. Pojedynek Polki z Keys zaplanowano nie przed godziną 16:00 czasu polskiego.
- Plan gier w pierwszej kolejce:
- Aryna Sabalenka – Jasmine Paolini
- Coco Gauff – Jessica Pegula
- Iga Świątek – Madison Keys
- Amanda Anisimova – Elena Rybakina
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję