Świątek WTA Finals zacznie od meczu z Keys

W Arabii Saudyjskiej tenisistki zostały rozlosowane do dwóch grup. Rywalizują w nich systemem "każda z każdą". Iga Świątek WTA Finals zacznie od sobotniego pojedynku z Amerykanką Madison Keys.

Reklama

Kolejnymi przeciwniczkami wiceliderki światowego rankingu w "Grupie Sereny Williams" będą Amanda Anisimova z USA i Jelena Rybakina z Kazachstanu. Do półfinałów awansują dwie najlepsze tenisistki z obu grup. Finał WTA Finals zaplanowano na 8 listopada.

"Grupa Stefanie Graf" rywalizację rozpocznie w niedzielę. Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Coco Gauff, a Amerykanka Jessicą Pegulą zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini.

Grupa Steffi Graf:

Aryna Sabalenka

Coco Gauff

Jessica Pegula

Jasmine Paolini

Grupa Sereny Williams:

Iga Świątek

Amanda Anisimova

Elena Rybakina

Madison Keys

Świątek rok zakończy na drugim miejscu w rankingu WTA

Turniej WTA Finals, znany wcześniej pod nazwą WTA Championships, rozgrywany jest od 1972 roku. Najwięcej razy - osiem - w imprezie zwyciężyła reprezentująca USA Martina Navratilova. W 2015 roku triumfowała Agnieszka Radwańska, natomiast w 2023 Świątek.

Tegoroczna rywalizacja nie będzie miała większego znaczenia rankingowego. Niezależnie od wyniku finału WTA Finals na rok na fotelu liderki światowego notowania tenisistek zakończy Sabalenka, a druga będzie Świątek.

Kiedy i gdzie oglądać mecz Świątek - Keys?

Mecz Igi Świątek z Amerykanką Madison Keys rozpocznie się w sobotę, 1 listopada, nie przed godziną 16:00. To będzie pierwsze singlowe spotkanie w turnieju WTA Finals w Rijadzie

Transmisja telewizyjna z tej rywalizacji dostępna będzie na Canal+ Sport 2. Spotkanie z udziałem Świątek i Keys w ramach WTA Finals będzie można również obejrzeć w internecie na platformie CANAL+ Online.

Terminarz WTA Finals (pierwsza seria gier)

Reklama

Turniej WTA Finals potrwa od 1 do 8 listopada. Na początek pojedynki fazy grupowej (będą rozgrywane przez sześć dni). Organizatorzy WTA Finals potwierdzili harmonogram i wiadomo już, że Świątek rozegra swoje pierwsze spotkanie w sobotę, 1 listopada. Pojedynek Polki z Keys zaplanowano nie przed godziną 16:00 czasu polskiego.