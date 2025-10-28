Świątek trafiła do Grupy Sereny Williams

Świątek była rozstawiona z numerem drugim. Trafiła do Grupy Sereny Williams. Natomiast w Grupie Steffi Graf wystąpią: liderka listy WTA Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka Jasmine Paolini.

Tenisistki podzielą między siebie ponad 15 mln dol.

Prestiżowy turniej masters, z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek sezonu, po raz drugi z rzędu odbędzie się w Rijadzie. Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.