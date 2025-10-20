Awans Paolini i Rybakiny

W najnowszym rankingu WTA Włoszka Jasmine Paolini awansowała na szóste, a Kazaszka Jelena Rybakina na siódme miejsce. Obie są blisko gry w kończącym sezon turnieju WTA Finals.

Rybakina wygrała zakończony w niedzielę turniej w Ningbo, a Paolini dotarła w nim do półfinału. Obie wykorzystały potknięcie Mirry Andriejewej, która odpadła już w drugiej rundzie. W rankingu Rosjanka spadła na dziewiąte miejsce.

Andriejewa może wypaść z WTA Race

O występie w WTA Finals dla ośmiu najlepszych tenisistek sezonu decyduje ranking WTA Race. W nim Rybakina jest dziewiąta, a Andriejewa ósma. Różnica między nimi wynosi jednak zaledwie 14 punktów i reprezentantka Kazachstanu będzie miała szansę wyprzedzić Rosjankę w najbliższych dniach, bowiem zgłosiła się do turnieju w Tokio. Paolini jest w WTA Race siódma.

Klimovicova na najwyższym miejscu w karierze

Magda Linette nadal jest 56., a Magdalena Fręch awansowała z 63. na 61. pozycję. Na najwyższe w karierze 148. miejsce przesunęła się natomiast Linda Klimovicova, która od tego sezonu reprezentuje Polskę.

  • Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 20 października 2025:
  • 1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10390 pkt
  • 2. (2) Iga Świątek (Polska) 8703
  • 3. (3) Coco Gauff (USA) 7863
  • 4. (4) Amanda Anisimova (USA) 5914
  • 5. (5) Jessica Pegula (USA) 5183
  • 6. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 4525
  • 7. (9) Jelena Rybakina (Kazachstan) 4505
  • 8. (7) Madison Keys (USA) 4395
  • 9. (6) Mirra Andriejewa (Rosja) 4319
  • 10. (10) Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) 3375
  • ...
  • 56. (56) Magda Linette (Polska) 1089
  • 61. (63) Magdalena Fręch (Polska) 1051
  • 124. (126) Maja Chwalińska (Polska) 618
  • 127. (120) Katarzyna Kawa (Polska) 612
  • 148. (168) Linda Klimovicova (Polska) 500
  • Czołówka rankingu "Race to the WTA Finals"
  • 1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 9990 pkt
  • 2. Iga Świątek (Polska) 8303
  • 3. Coco Gauff (USA) 6573
  • 4. Amanda Anisimova (USA) 5897
  • 5. Jessica Pegula (USA) 5183
  • 6. Madison Keys (USA) 4395
  • 7. Jasmine Paolini (Włochy) 4321
  • 8. Mirra Andriejewa (Rosja) 4319
  • 9. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4305
  • 10. Jekatierina Aleksandrowa (Rosja) 3375
  • ...
  • 48. Magda Linette (Polska) 1089
  • 52. Magdalena Fręch (Polska) 1051