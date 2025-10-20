Awans Paolini i Rybakiny

W najnowszym rankingu WTA Włoszka Jasmine Paolini awansowała na szóste, a Kazaszka Jelena Rybakina na siódme miejsce. Obie są blisko gry w kończącym sezon turnieju WTA Finals.

Rybakina wygrała zakończony w niedzielę turniej w Ningbo, a Paolini dotarła w nim do półfinału. Obie wykorzystały potknięcie Mirry Andriejewej, która odpadła już w drugiej rundzie. W rankingu Rosjanka spadła na dziewiąte miejsce.

Andriejewa może wypaść z WTA Race

O występie w WTA Finals dla ośmiu najlepszych tenisistek sezonu decyduje ranking WTA Race. W nim Rybakina jest dziewiąta, a Andriejewa ósma. Różnica między nimi wynosi jednak zaledwie 14 punktów i reprezentantka Kazachstanu będzie miała szansę wyprzedzić Rosjankę w najbliższych dniach, bowiem zgłosiła się do turnieju w Tokio. Paolini jest w WTA Race siódma.

Klimovicova na najwyższym miejscu w karierze

Magda Linette nadal jest 56., a Magdalena Fręch awansowała z 63. na 61. pozycję. Na najwyższe w karierze 148. miejsce przesunęła się natomiast Linda Klimovicova, która od tego sezonu reprezentuje Polskę.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 20 października 2025:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10390 pkt

2. (2) Iga Świątek (Polska) 8703

3. (3) Coco Gauff (USA) 7863

4. (4) Amanda Anisimova (USA) 5914

5. (5) Jessica Pegula (USA) 5183

6. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 4525

7. (9) Jelena Rybakina (Kazachstan) 4505

8. (7) Madison Keys (USA) 4395

9. (6) Mirra Andriejewa (Rosja) 4319

10. (10) Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) 3375

...

56. (56) Magda Linette (Polska) 1089

61. (63) Magdalena Fręch (Polska) 1051

124. (126) Maja Chwalińska (Polska) 618

127. (120) Katarzyna Kawa (Polska) 612

148. (168) Linda Klimovicova (Polska) 500