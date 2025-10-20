Awans Paolini i Rybakiny
W najnowszym rankingu WTA Włoszka Jasmine Paolini awansowała na szóste, a Kazaszka Jelena Rybakina na siódme miejsce. Obie są blisko gry w kończącym sezon turnieju WTA Finals.
Rybakina wygrała zakończony w niedzielę turniej w Ningbo, a Paolini dotarła w nim do półfinału. Obie wykorzystały potknięcie Mirry Andriejewej, która odpadła już w drugiej rundzie. W rankingu Rosjanka spadła na dziewiąte miejsce.
Andriejewa może wypaść z WTA Race
O występie w WTA Finals dla ośmiu najlepszych tenisistek sezonu decyduje ranking WTA Race. W nim Rybakina jest dziewiąta, a Andriejewa ósma. Różnica między nimi wynosi jednak zaledwie 14 punktów i reprezentantka Kazachstanu będzie miała szansę wyprzedzić Rosjankę w najbliższych dniach, bowiem zgłosiła się do turnieju w Tokio. Paolini jest w WTA Race siódma.
Klimovicova na najwyższym miejscu w karierze
Magda Linette nadal jest 56., a Magdalena Fręch awansowała z 63. na 61. pozycję. Na najwyższe w karierze 148. miejsce przesunęła się natomiast Linda Klimovicova, która od tego sezonu reprezentuje Polskę.
- Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 20 października 2025:
- 1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10390 pkt
- 2. (2) Iga Świątek (Polska) 8703
- 3. (3) Coco Gauff (USA) 7863
- 4. (4) Amanda Anisimova (USA) 5914
- 5. (5) Jessica Pegula (USA) 5183
- 6. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 4525
- 7. (9) Jelena Rybakina (Kazachstan) 4505
- 8. (7) Madison Keys (USA) 4395
- 9. (6) Mirra Andriejewa (Rosja) 4319
- 10. (10) Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) 3375
- ...
- 56. (56) Magda Linette (Polska) 1089
- 61. (63) Magdalena Fręch (Polska) 1051
- 124. (126) Maja Chwalińska (Polska) 618
- 127. (120) Katarzyna Kawa (Polska) 612
- 148. (168) Linda Klimovicova (Polska) 500
- Czołówka rankingu "Race to the WTA Finals"
- 1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 9990 pkt
- 2. Iga Świątek (Polska) 8303
- 3. Coco Gauff (USA) 6573
- 4. Amanda Anisimova (USA) 5897
- 5. Jessica Pegula (USA) 5183
- 6. Madison Keys (USA) 4395
- 7. Jasmine Paolini (Włochy) 4321
- 8. Mirra Andriejewa (Rosja) 4319
- 9. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4305
- 10. Jekatierina Aleksandrowa (Rosja) 3375
- ...
- 48. Magda Linette (Polska) 1089
- 52. Magdalena Fręch (Polska) 1051
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję