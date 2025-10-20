Nowy sezon NBA w Eurosporcie 3 rozpocznie się 21 października. Faworytem do mistrzostwa są Oklahoma City Thunder, którzy w czerwcu pokonali Indiana Pacers w serii finałowej, zdobywając pierwszy tytuł od czasu przenosin do Oklahomy w 2008 roku. W ciągu ostatnich siedmiu lat mistrzostwo zdobywało siedem różnych drużyn, co potwierdza ogromną konkurencyjność ligi.

Nowy kanał bez dodatkowych opłat

W pierwszej połowie 2026 roku uruchomione zostaną dwa nowe kanały Eurosportu. Dzięki temu powstanie nowy, kompleksowy pakiet czterech kanałów Eurosportu. Do tego czasu rozgrywki NBA transmitowane będą na nowym kanale promocyjnym Eurosport 3, uruchamianym na konkretne spotkania, który będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla abonentów Eurosportu 1 u wybranych operatorów. Warner Bros. Discovery i NBA zapewnią polskim fanom dostęp do kompleksowej oferty transmisji najlepszej koszykarskiej ligi świata. Eurosport 3 pokaże wybrane mecze sezonu zasadniczego oraz play-off, a także najważniejsze wydarzenia sezonu – takie jak Tip-Off, NBA All-Star czy mecze z okazji dnia Martina Luthera Kinga Jr. Rozgrywki NBA dostępne będą w Playerze, a wybrane mecze również na kanale Metro i HBO Max.

Miejsce pierwszego wyboru dla fanów NBA

Eurosport 3 pokaże część spotkań sezonu zasadniczego najlepszej koszykarskiej ligi świata oraz wybrane mecze fazy play-off. Wszystkie pokazywane mecze dostępne będą z polskim komentarzem. Za najwyższą jakość komentarza odpowiadać będą znawcy i pasjonaci NBA: trener Mirosław Noculak, Radosław Spiak, Bartosz Tomczak, Maciej Bonecki i Hubert Radke.

Warner Bros. Discovery planuje relacjonować NBA na platformach digitalowych oraz w mediach społecznościowych, oferując analizy ekspertów, materiały redakcyjne oraz treści wideo, tworząc miejsce pierwszego wyboru dla fanów koszykówki.

Otwieramy kanał Eurosport 3 z myślą o kibicach NBA w Polsce, którzy dzięki niemu będą mogli oglądać na żywo spotkania najlepszej koszykarskiej ligi świata, z polskim komentarzem. Spotkania będą dostępne także w streamingu – wiemy, jak ważna jest dla widzów elastyczność i możliwość oglądania na różnych urządzeniach, na żywo i z odtworzenia. NBA to jedne z najbardziej spektakularnych rozgrywek na świecie i cieszę się, że polscy kibice będą mogli śledzić tę ligę w Eurosporcie 3 z komentarzem ekspertów, którzy dzielą z nimi pasję do koszykówki – powiedziała Dorota Żurkowska, GSVP – Revenue w TVN Warner Bros. Discovery.

Najważniejsze daty sezonu 2025-26 w NBA