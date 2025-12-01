Radomiak nie komentuje sprawy

Według portalu Weszlo.com zawodnik został oskarżony o przestępstwo o charakterze seksualnym.

Nasz klub stanowczo potępia wszelkie zachowania naruszające obowiązujące prawo. Jednocześnie, do momentu zakończenia postępowania, klub nie będzie komentował szczegółów ani odnosił się do spekulacji medialnych - napisano w oświadczeniu opublikowanym na internetowej stronie Radomiaka.

Camara zagrał w 14. razy w barwach Radomiaka

26-letni Gwinejczyk trafił do Radomiaka latem tego roku z Boavisty Porto. Zagrał w 13 meczach Ekstraklasy i jednym Pucharu Polski.

Radomiak zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy. W najbliższej kolejce zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin.